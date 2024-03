“Ahí es donde uno se da cuenta”: Jordhy Thompson recordó a los únicos compañeros de Colo Colo que lo apoyaron cuando estuvo preso por VIF

Jordhy Thompson ofreció anoche una extensa entrevista televisiva a un noticiario nacional, donde aparte de comentar de su actualidad deportiva en el FC Orenburg ruso, recordó los días en que estuvo detenido por la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) en contra de su expareja, Camila Sepúlveda.

El formado en Colo Colo, que gracias al pago de una millonaria suma de dinero en tribunales pudo salir del país en medio del proceso judicial en su contra, aseveró en Meganoticias Deportes que “me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá”.

El lamento de Jordhy Thompson

“Pero todo lo malo lo dejé atrás, pude enfocarme acá en estar bien yo, en estar tranquilo. Orenburg me abrió las puertas en el momento en que estuve mal”, indicó el mediapunta nacional, aún con el recuerdo de su paso por tribunales debido a la serie de agresiones en contra de su ex.

Colo Colo siempre me dio las oportunidades, y por inmadurez mía no pude aprovechar las que me dio el club — Jordhy Thompson

“Fue duro por lo que pasé. Sólo me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí (en la cárcel): Damián Pizarro y Alan Saldivia, además de mi representante y mi familia”, contó el jugador.

“Ahí es donde uno se da cuenta de los que están cuando uno está mal”, agregó Thompson, quien de todos modos indicó que de los cuestionamientos recibidos por su situación judicial “obviamente es entendible toda esa gente que me criticó”.

“Colo Colo siempre me dio las oportunidades, y por inmadurez mía no pude aprovechar las que me dio el club”, recalcó el futbolista.

“Obviamente les debo una disculpa (a los hinchas y el club albo) por todo lo que pasó (con su caso de VIF). Me hubiese encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo que lo que mostré en tan poco tiempo, pudo haber sido mucho más”, finalizó Thompson, quien al finalizar su préstamo en el club ruso (a mediados de este año) deberá regresar al país para seguir con su causa judicial.