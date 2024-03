Brereton le explica con traductor a DT de la Roja dónde quiere jugar y provoca la incomodidad de Gareca: “En el fútbol eso no se hace”

No sólo la gran cantidad de bajas por lesiones han mermado el estreno del nuevo entrenador argentino de la selección nacional, Ricardo Gareca, quien de cara a su primer partido oficial al mando de la Roja, frente a Albania en Parma, Italia, dejó en evidencia nuevamente su incomodidad por el escaso manejo del castellano del delantero chileno-británico Ben Brereton.

Fue en la conferencia previa al duelo frente a los albanos (mañana, a las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini) y posterior al entrenamiento realizado por los seleccionados en la segunda ciudad más grande de la región de Emilia Romana, donde el Tigre confirmó que en su diálogo diario con el actual delantero de Sheffield United ha tenido que usar, muy a su pesar, un traductor.

A él (Ben Brereton) le gustan las dos posiciones, pero por lo que conversamos, le gusta de centrodelantero. — Ricardo Gareca

La incomodidad de Gareca con Brereton

“Siempre fui claro, estoy seguro. Que haya interpretaciones no corre por cuenta mía. Yo nunca me voy a meter porque las interpretaciones las hacen por lo que quieren y más no puedo hacer”, indicó el deté, quien insistió en la necesidad que Brereton pueda comunicarse bien con sus compañeros de la Roja.

“Dije que me interesa por sobre toda manera que, estando en una selección de habla hispana, hable español. Tiene que ver con la convivencia y en el campo de juego, pero eso no lo condiciona para una convocatoria”, dijo.

Recomendados

Respecto de las posibilidades que tiene el ariete de jugar el duelo frente a Albania, donde el británico con madre chilena aparece como titular en un tridente ofensivo junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, Gareca sinceró que el jugador se siente mejor jugando de centrodelantero.

“Tuve una charla personal con él y siempre con traductor, pero está entendiendo por lo que manifiesta, no porque lo hable. Entiende las indicaciones, pero hay que hablar despacio y en el fútbol eso no se hace porque es un grupo. La interpretación de palabras sería importante para él, para estar más preparado en ese aspecto”, reflexionó.

Siempre fui claro, estoy seguro. Que haya interpretaciones no corre por cuenta mía — Ricardo Gareca

“A él le gustan las dos posiciones, pero por lo que conversamos, le gusta de centrodelantero. Lo han ido colocando por los extremos y, a partir de ahí, lo vieron más por ese lado. Si le preguntan a él, pareciera que se siente más cómodo de punta que por los extremos”, finalizó.