¿Se queda en Red Bull? 'Checo' Pérez ya habría renovado hasta 2025 y esto es lo que se sabe

Sergio Pérez no tuvo la mejor carrera en el Gran Premio de Australia, luego de que el volante mexicano se quedó en la quinta plaza, por lo que ahora está posicionado en la tercera posición general en la tabla de pilotos.

Al finalizar la rodada, el tapatío fue autocrítico y aseguró que no estuvieron a la altura de Ferrari, situación que orilló a su equipo sólo a sumar unos puntos, pues su compañero, Max Verstappen, tuvo que abandonar la competencia.

‘Checo’ Pérez quedó quinto en el GP de Australia

“No creo que haya sido un fin de semana ideal para nosotros, porque desde el viernes tuvimos problemas con las tandas largas; y buscamos nuevos compromisos con miras al sábado, pero no logramos obtener un control total de la situación.

“En la primera tanda el balance fue súper neutral, no tenía agarre en la parte trasera, por lo que destrozamos los neumáticos traseros; y luego, en la segunda destrocé por completo los delanteros. No fue agradable, el balance ahí afuera; fue una especie de lucha por la supervivencia debido a la degradación que teníamos; y no estuvimos a la altura de Ferrari y de McLaren”, comentó al finalizar el GP de Australia.

Recomendados

‘Checo’ ya habría renovado hasta 2025 con Red Bull

En las últimas horas, circuló un rumor en redes sociales, el cual detalla que el volante mexicano ya tendría un acuerdo para renovar su contrato hasta 2025 con Red Bull.

Según informes de Peter Windsor, reconocido periodista inglés, detalló que Pérez se mantendrá al menos hasta el final de la próxima temporada, luego de la ola de rumores que lo ponían fuera del equipo austriaco.

“Sin embargo, he oído de varias fuentes bastante fiables en el paddock que Sergio ya ha ampliado su contrato para la próxima temporada”, comentó.