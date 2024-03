“Así es la vida”: jugador de FC Orenburg defiende a Jordhy Thompson y le baja el perfil a su denuncia por VIF

Vladimir Poluyakhtov, mediocampista ruso del FC Orenburg, evidenció este martes su apoyo y el de todo el plantel del cuadro euro-asiático al chileno Jordhy Thompson, quien llegó al cuadro europeo luego de pagar una fianza de 100 millones de pesos en medio de la denuncia por femicidio frustrado en contra de su expareja.

El mediapunta chileno ha tenido una destacada actuación en sus pocos partidos oficiales con el club ruso, y según explicó su nuevo compañero, ha tenido una actitud “decente y profesional” con el plantel.

No tengo ningún derecho a condenarlo. No soy su mamá ni su papá — Vladimir Poluyakhtov

La defensa a Jordhy Thompson

“¿Sobre lo que tuvo con su novia? En general se tomó con calma”, sostuvo el volante en entrevista con sport24.ru, quien reconoció que tras conocer del caso de Thompson “tuvimos una especie de broma; bueno, eso es todo, lo consideraron humorístico. Nos reímos y está bien”.

“Todo el mundo entiende que así es la vida, en ella puede pasar cualquier cosa. Está claro que la historia de violencia doméstica de Jordi no tiene buena pinta, pero tampoco hay necesidad de convertirlo en un paria”, puntualizó Poluyakhtov, quien insistió en que a pesar de la gravedad de un caso de violencia intrafamiliar (VIF), no tiene el derecho de enjuiciar públicamente al chileno.

“No tengo ningún derecho a condenarlo. No soy su mamá ni su papá”, señaló el jugador de 34 años.

Vladimir Poluyakhtov. Fuente: fcorenburg.ru.

“Yo no podría permitirme cometer violencia contra una mujer. Pero nosotros no estamos a la altura de Jordy y no conocemos todos los detalles de lo que pasó”, explicó Poluyakhtov, quien enfatizó que la mayor preocupación del equipo respecto del formado en Colo Colo es que rinda dentro de la cancha y deje fuera de ella sus polémicas extradeportivas.

“Y como jugador de fútbol, Thompson es decente y profesional. Estamos esperando goles, él demuestra esfuerzo, lo da todo, bien hecho”, finalizó.