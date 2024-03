Daniel Ricciardo está en la cuerda floja y un joven piloto nipón sería su reemplazo en RB

Daniel Ricciardo. El australiano no correrá en el GP de Japón.

La actual temporada no ha sido nada buena para Daniel Ricciardo, luego de que el piloto de Visa Cash App RB F1 Team no suma puntos en tres rodadas.

Por tal motivo, los dirigentes de la escudería tomaron la decisión de apartarlo para el próximo Gran Premio de Japón, y utilizarán en su reemplazo a un joven reserva.

Daniel Ricciardo ya tendría ultimátum de RB

Tal como lo adelantó Helmut Marko en su columna para Speedweek, RB confirmó a noticia, pues quiere que sus dos pilotos japoneses se luzcan ante su afición.

“El viernes utilizaremos a nuestro joven piloto, Ayumu Iwasa, en los entrenamientos. Así Yuki Tsunoda y Ayumu Iwasa se subirán al auto para darles un festín a los aficionados japoneses”, redactó el equipo.

Aunque la escudería dejó entrever que no es un llamado de atención para Ricciardo, el periódico The New Zealand Herald comentó que Helmut Harko ya le habría dado un ultimátum.

Un joven piloto japonés lo sustituirá en la próxima carrera

Pese a que los rumores apuntaban a que ocuparía el lugar de ‘Checo’ Pérez en Red Bull, tal parece que la presencia de Daniel podría ser fuera de la Fórmula 1.

“Para ser sincero, me siento bien, pero desafortunadamente por los resultados todavía no me siento genial. En las próximas una o dos carreras recibiremos algunas piezas nuevas para el coche; entonces espero un cambio rápido y, antes de que nos demos cuenta, volveremos a rendir de maravilla”, comentó Ricciardo al finalizar la última rodada.

Ayumu Iwasa será el joven que se suba al monoplaza de Daniel, un piloto oriundo de Osaka, que tiene sólo 22 años y esta será su primera oportunidad en el Gran Circo.

El volante reserva es egresado de la academia de Red Bull y ya fue parte de la Fórmula 2, durante 2022 y 2023, en los que concluyó en quinto y cuarto lugar general, respectivamente.