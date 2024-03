“Se dejaron cosas externas”: Guarello contó que camarín de la selección en gira europea estuvo “mucho más tranquilo” sin Vidal ni Medel

Juan Cristóbal Guarello valoró anoche el trabajo realizado en un corto tiempo por el nuevo técnico de la selección, Ricardo Gareca, quien provocó un cambio de actitud de la Roja en sus partidos amistosos ante Francia y Albania.

El análisis lo hizo el periodista en su streaming “La hora de King Kong”, donde además apuntó a que el camarín nacional tuvo un positivo cambio y se “profesionalizó” al no contar en estos partidos con Arturo Vidal ni Gary Medel.

Las críticas de Guarello

“El tema del liderazgo del camarín es muy importante. Hay cosas que pasaron que Gareca ya supo y dijo: ‘Esto ya no funcionó’. Recuerden cómo terminó jugando la selección contra Uruguay (perdieron 3-1) y Ecuador (derrota de 1-0), con Medel y Vidal en la cancha”, sostuvo Guarello.

Hay cosas de la interna del camarín (de la selección chilena). Lo que me dijo la gente que está allá es que el ambiente en el camarín está mucho más tranquilo, mucho menos crispado — Juan Cristóbal Guarello

“Si tú tienes a dos de los más importantes de la ‘Generación Dorada’ todavía jugando, que eran seleccionados hace meses y ya no están, es una pregunta que cabe”, se cuestionó el rostro de Canal 13, quien en su análisis incluso apuntó a que “además, Gareca trajo de vuelta a (Eduardo) Vargas, que lo van a echar del Atlético Mineiro”.

Recomendados

“Hay cosas de la interna del camarín. Lo que me dijo la gente que está allá es que el ambiente está mucho más tranquilo, mucho menos crispado. Desde ya, no andaba Fer (Fernando Felicevich, el representante de Vidal y Medel) hue*** en la selección, como ocurrió demasiadas veces. No había jugadores evangelizando en el camarín”, afirmó el periodista, conforme del cambio evidenciado por los seleccionados en la derrota ante Francia (3-2) y la victoria sobre Albania (3-0).

“El ambiente en el camarín se profesionalizó. Se dejaron las cosas externas. Hay algo que se enfocó. Gareca es duro, es inteligente, es bravo. Como no maneja representantes, él la va manejando. Había que dar un golpe de timón en la selección y enviar un mensaje”, aclaró.

“Si Vidal está bien, se recupera y está siendo gravitante, tiene que estar. Pero ahora no lo es. En estos momentos no le sirven, Gareca lo va a ver más adelante, lo va a conversar”, finalizó.