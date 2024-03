“Si me permite, presidente”: Morón sorprende en plena conferencia a directivo de ByN con una mala noticia para Colo Colo

Una inesperada e incómoda situación vivió esta tarde el presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, quien en plena conferencia de prensa de presentación del último refuerzo del Cacique, fue informado por el gerente deportivo, José Daniel Morón, de una mala noticia para Colo Colo.

Fue en medio de la rueda de prensa en la que ambos directivos presentaron al argentino Gonzalo Castellani como el futbolista que ocupará el puesto del lesionado César Fuentes, que Stöhwing supo de la decisión que tomaron sus pares de Ñublense con los hinchas albos, de cara al partido que los albos disputarán en el sur el próximo 6 de abril.

La sorpresa de Stöhwing en Colo Colo

Y es que esta jornada dirigentes del cuadro sureño informaron que para el partido de la séptima fecha del torneo local no se venderán entradas a los hinchas visitantes, una medida tomada por la autorida pública para prevenir posibles desmanes de los aficionados del Cacique.

Por cierto, esta información era totalmente desconocida para el mandamás de la concesionaria, quien calificó como “una situación lamentable” el hecho.

En la última conferencia de prensa, Daniel Morón le comunicó a Alfredo Stöhwing del problema con la venta de entradas para los hinchas de Colo Colo en su visita a Ñublense. Fuente: Captura de pantalla del streaming #ConexiónMonumental, del canal Youtube de Colo Colo.

“El ideal es que nuestra hinchada pueda presenciar todos nuestro partidos, es una irregularidad producto de la circunstancias que se viven en materia de seguridad, aunque desconozco por qué Ñublense no vende entradas”, indicó.

“Apenados porque siempre tratamos de tener el mayor aforo de local y que los estadios donde jugamos permitan que nuestra hincha nos apoye. Es una situación lamentable”, puntualizó el dirigente, que a medida que daba cuenta de la molestia del Cacique por la determinación de Ñublense, era mirado fijo por Morón, quien al finalizar la alocución de Stöhwing intervino para aclarar la situación.

La explicación de Morón

“Si me permite, presidente. Yo recibí el llamado hace muy poquito tiempo de (Sergio) Gioino (presidente de Ñublense), no se pudo contactar con usted me dijo, y yo no alcancé a comentarle esto”, se excusó el otrora arquero de Colo Colo.

“Ñublense en ningún caso ha decidido no dejar a hinchas de Colo Colo ir al estadio. Ellos querían que Colo Colo participara como cualquier equipo, con sus hinchas en el estadio, y lamentablemente la gente de Estadio Seguro, no sé quiénes son, no permitieron que los hinchas de Colo Colo estuvieran en el estadio de Ñublense este próximo sábado”, aclaró.

Cabe recordar que previo al duelo de los albos ante Ñublense, recibirán este 30 de marzo a Everton en el estadio Monumental.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sistema Puntoticket. Este miércoles, para accionistas, hinchas abonados y compensaciones de hinchas preferentes; mientras que el jueves, y desde las 21:00 horas, para el público en general.