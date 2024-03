Mamá de Darío Osorio y su consagratorio partido con la Roja: “Súper bien que Gareca lo rete si tiene que corregir algo, yo también lo hago”

El estreno goleador en la selección y sus buenas actuaciones en la serie de partidos amistosos de la Roja ante Francia y Albania, no sólo fueron elogiados por los comentaristas deportivos e hinchas chilenos, sino que en el entorno familiar de Darío Osorio, entre ellos, su madre Alicia, quien reveló que en el duelo frente a los actuales subcampeones del mundo “tenía la sospecha de que podía ser un día distinto”.

La matriarca del clan Osorio compartió la emoción que tanto ella como su esposo y los hermanos de Darío (Iker e Ian) sintieron luego que el formado en la U anotara su primer tanto por la Roja, con un zurdazo que significó el 3-2 definitivo en favor de los galos.

La consagración de Darío Osorio

“Recién lo pudimos asimilar un poco esta mañana (ayer). Anoche (martes) estábamos como que entre riendo y llorando, no sabíamos qué hacer. Tengo muchos saludos y videos de gente que no me hablaba nunca y que ahora me habló. Pero bueno, suele pasar”, dijo Alicia en lun.com.

Encuentro que está súper bien que lo haya retado porque es el entrenador y tiene que corregir si ve algo que no corresponde, yo también lo hago — Alicia Osorio

“No me vas a creer, pero tenía la sospecha de que podía ser un día distinto. Hay veces que uno amanece así. Con mi marido lo hablamos antes del partido, que Darío nunca había hecho un gol con la Selección”, agregó la madre del jugador, quien reconoció sufrir “días de bajones” por la lejanía con su hijo.

“Ha pasado tanto tiempo que no lo veo, tres meses, y he tenido como esos días de bajones. La distancia me está pasando la cuenta, entonces he andado más sensible. Uno sabe la potencia que es Francia, pero pensaba en el partido desde que me levanté”, señaló Alicia.

“Nos pusimos a llorar porque mi hijo chico, Iker (13), también anda igual, extraña mucho a Darío. A mi otro hijo, Ian, no le gusta ver los partidos con nosotros, pero llegó a la pieza después del gol. Fue lindo”, puntualizó la mamá de Osorio, quien sinceró que sus conversaciones posteriores con el futbolista fueron tan escuetas como siempre, debido a la timidez de su hijo.

“Hablamos, pero cortito porque allá eran las dos de la mañana y recién iba camino al hotel. Esta mañana (ayer) hablamos más, pero Darío es de tan pocas palabras. Sólo dice ‘gracias, mami’. Su esposa Catalina viajó a verlo, es súér apañadora. Ahora regresaron juntos, tenían pasajes de Marsella a París y de ahí a Dinamarca. Otro apoyo importante fue compartir con Lucas Assadi, su amigo y partner. Son los más chicos del grupo”, agregó.

Los retos de mamá Alicia

Uno de los puntos que Alicia valoró de este consagratorio partido de su hijo, fue la capacidad del nuevo entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, de sacarle el mayor provecho a su talento futbolístico.

“Encuentro que está súper bien que lo haya retado porque es el entrenador y tiene que corregir si ve algo que no corresponde, yo también lo hago. Lo vi súper contento en las prácticas en las fotos que subía y cuando le preguntaba me decía que estaba bien, tranquilo. Lo noté más entusiasmado”, señaló Alicia.

“Era prácticamente lo mismo (las instrucciones de Gareca comparadas con las suyas), que si pierde la pelota no agache la cabeza porque tiene que seguir. Darío es súper bajo perfil. Si lo retan se lo toma con tranquilidad. Habló harto con el profe, no sé bien qué cosa, pero parece que le hizo caso porque en los partidos lo noté distinto”, finalizó.