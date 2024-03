¿Se acerca el retiro? Lionel Messi reveló cuándo dejará el fútbol

Lionel Messi está viviendo una etapa diferente en su carrera, luego de que hace casi un año, aceptó el reto de irse a la MLS. El Inter de Miami fue el equipo que lo convenció, por lo que arrancó un camino alejado del balompié europeo.

La Copa del Mundo de Qatar fue un punto importante en su trayecto, pues se coronó y cumplió el sueño que tenía desde que era niño.

Lionel Messi se hubiera retirado de la selección si no ganaba el Mundial

De no haber conseguido el trofeo, Leo hubiera dejado la Selección de Argentina, ya que tenía varios fracasos en el pasado, que lo orillaron a pensar en bajarse del barco.

¿CUÁNDO SE RETIRARÁ MESSI?



Lionel Messi habló del retiro y la presión que esto le genera



Informate de Lunes a Viernes en TVC Deportes Al Día



📺 315 @Megacable 575 @totalplaymx 348 @DishMx #TVCDeportes #LionelMessi pic.twitter.com/QzAQSUYDw3 — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 27, 2024

Pero todo eso se acabó cuando levantó el título del Mundial. Incluso, acabó con los debates y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Recomendados

“A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo.

“Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina”, relató para el podcast Big Time.

El retiro está cada vez más cerca

🚨 "FUE DIFÍCIL EL CAMBIO PORQUE NO LO ESPERABA"



Lionel Messi nunca quiso dejar al Barcelona y de un día al otro, tuvo que cambiar su vida ✈



🥺⚽ ¡También tocó el tema del retiro! #FSRadioMX pic.twitter.com/5Ep9aBeGC2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 27, 2024

Lionel está próximo a cumplir 37 años, por lo que el retiro está sonando cada vez más. Sin embargo, el astro argentino siente que aún tiene talento por dar, pero en el momento en el que se sienta superado, aceptará decir adiós al fútbol profesional.

“Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal.

“Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, sentenció.