“Es un jugador muy importante”: Manuel Pellegrini le tiró flores a Claudio Bravo tras citación con La Roja

Claudio Bravo se encuentra en una pausa en su carrera internacional, y es que el portero no ha sumado minutos en la cancha por el Real Betis debido a las lesiones que lo han afectado en la última temporada por lo que no ha podido defender el arco del club de Sevilla. No obstante, la convocatoria de Gareca le dio un nuevo aire y logró jugar los 90 minutos en los duelos amistosos ante Albania y Francia.

En este contexto, es que en España están contentos de que haya vuelto a jugar y esté disponible para la recta final del campeonato local, ya que el club está en el séptimo lugar en la tabla quedando fuera de los torneos internacionales. Por eso, tienen que darlo todo en los próximos partidos y en este sentido, el portero se vuelve un arma primordial para lograr la clasificación.

Las palabras del DT

En este contexto, es donde Manuel Pellegrini destacó que Bravo esté disponible nuevamente para volver a la cancha, aunque esto no le asegura el puesto como titular en el Betis ya que tendrá que pelear el puesto ante Rui Silva.

“Por supuesto que está listo para competir. Es un jugador muy importante, todos sabemos lo que nos aporta. La lesión no le había permitido tener continuidad en el equipo. Pero estos partidos con Chile le vinieron muy bien y ahora está a disposición para pelear por un puesto”, señaló el DT chileno en la más reciente conferencia de prensa.

“Espero que veamos a un equipo que tenga la mentalidad para ganar un rival como Girona y para pelear por Europa hasta última hora”, aseguró Pellegrini.

Asimismo, aseguró que el portero portugués y el chileno llevan una competitividad sana y eso les hace bien a ambos.

“La exigencia es importantísima. Esa competencia sana con Claudio estos dos años y medio ha sido importante para mi madurez y para mi crecimiento”, comentó Silva, por su parte.