“No me queda mucho tiempo”: las opciones de LeBron James para extender su carrera hasta los 40 años

El domingo LeBron James tuvo una gran jornada ante los Nets, con 40 puntos y nueve triples que igualaron el mejor registro de su carrera de 21 años, acercando a los Lakers a asegurar al menos su presencia en los Play-In de la postemporada.

Parecía una jornada feliz, pero en los camarines del Barclays Center, de Brooklyn, un serio LeBron James generó un temblor en la NBA al revelar que el retiro está muy cerca.

Cuando le preguntaron hasta cuándo va a jugar, LBJ contestó que “no mucho más. No voy a jugar 21 años más, eso es seguro. No sé cuándo se cerrará la puerta para el retiro, pero no me queda mucho tiempo” .

La confesión de LeBron fue tomada con sorpresa en la NBA, ya que si bien tiene 39 años, todavía es uno de los jugadores más importantes de la liga y luce el mayor rendimiento de su carrera en los lanzamientos de tres puntos.

¿Hasta cuando LeBron James tiene contrato con los Lakers?

A LeBron todavía le queda un año más de contrato con el quinteto de Los Ángeles por 51 millones de dólares, pero tiene la opción de declinar y convertirse en un agente libre este verano. La intención de LBJ y los Lakers es mantener el vínculo.

Pero hay un factor más importante que la comodidad de LeBron en la ciudad de Los Ángeles, las aspiraciones deportivas y el dinero: el sueño de James es jugar al menos una temporada con su hijo Bronny, y ese deseo puede cambiar todo el escenario.

¿Bronny James podría ser seleccionado en el próximo Draft de la NBA?

El hijo mayor de LeBron sufrió un paro cardíaco en julio del año pasado durante un entrenamiento de USC (la Universidad del Sur de California), pero en diciembre pudo debutar con los “Trojans” en el campeonato de la NCAA.

Sin embargo Bronny (1,93 mts y 95 kilos) solo fue titular en seis partidos de USC y promedió 4,8 puntos, números que difícilmente le permitirían ser seleccionado en las dos rondas del próximo Draft de la NBA.

Pero como es el hijo de LeBron James y juntarlo con su padre tendría un gran éxito comercial y mediático, las opciones de Bronny de jugar en la NBA van más allá de las estadística.

Si Bronny James declina presentarse al Draft del 2024, volverá a USC para seguir sumando experiencia y aumentar sus opciones para la temporada siguiente, lo que obligaría a LeBron a jugar hasta los 41 años para compartir camarín con su hijo mayor.