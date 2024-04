“Esperemos que haya algún castigo”: Berdine Castillo revela que no desea conciliación por escándalo de los Panamericanos

Berdine Castillo, la atleta nacional que fue excluida de la posta 4x400 en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023 pese a tener mejores tiempos que otras competidoras chilenas, afirmó este miércoles que no desea “una conciliación” y espera una sanción real para el entrenador Marcelo Gajardo y la dirigente Ximena Restrepo por ser los responsables de su marginación de la competencia.

Los dichos de Castillo llegaron luego de sus destacadas presentaciones del último fin de semana de marzo, donde la atleta criolla corrió a gran nivel en las pruebas de 400 metros en el Grand Prix Internacional y los 800 metros en el Continental Tour Bronze de Santiago.

Los coletazos de los Panamericanos

“Al principio fue bien caótico, sobre todo después que subí el comunicado, pero en mi entrenamiento no. Igual estuve con un psicólogo un par de sesiones, pero cuando voy a entrenar o a competir me enfoco solo en eso”, recordó la corredora en conversación con elmercurio.com.

“Los abogados de Ximena Restrepo y del entrenador Marcelo Gajardo, cambiaron las cosas, que no iban a pedir disculpas, que el castigo no iba. Como que esa parte fue muy rara. Aparte, esos dos castigos yo creo que no eran nada”, continuó la deportista, quien manifestó su molestia ante el resultado de las investigaciones de la federación atlética nacional.

Recomendados

De mi parte, no quiero una conciliación, quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo (a Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo) — Berdine Castillo

“De mi parte, no quiero una conciliación, quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo. La sanción fue como ‘¿qué es esto?’, como una burla. Lo mismo lo de Ximena, la disculpa, también dije ‘¿qué es esto?’. Después no iba la sanción y sentí que era el colmo de todo”, agregó Nadine, quien luego del escándalo reconoció que sólo mantiene contacto con Paulette Cardoch, la otra atleta marginada en dicha competencia.

“No duele, porque tampoco me sorprende. Si bien con las chicas no había mala relación, nos juntábamos para el relevo solamente. Tampoco éramos las mejores amigas, al menos de mi parte, quizá entre ellas sí había otro tipo de relación (...) pero eso no me sorprende”, concluyó.