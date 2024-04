“Fuera de lugar”: Diego López reaccionó con molestia a pregunta por la U tras debutar en la Libertadores con Barcelona ante Cobresal

Un incómodo momento fue el que protagonizó este martes el exentrenador de Universidad de Chile Diego López en el estadio Bicentenario Zorros del Desierto, en Calama, quien luego del empate 1-1 que su actual equipo, Barcelona de Ecuador, consiguió ante Cobresal, evidenció su molestia luego de una pregunta por su pasado en la banca de Universidad de Chile.

Si bien López estuvo cerca de sumar un triunfo en su debut en Copa Libertadores (Cobresal lo empató con un lanzamiento penal anotado por Leonardo Valencia en el primer minuto de descuento del partido), los cuestionamientos a su estilo de juego no tardaron en llegar de parte de los hinchas ecuatorianos en redes sociales, quienes quedaron aún más sorprendidos luego de su respuesta a la pregunta de un periodista chileno.

El recuerdo de Universidad de Chile

“Usted fue técnico de la Universidad de Chile, que está en el primer lugar del torneo de Primera acá en Chile. ¿Qué le parece a usted, entendiendo que gran parte del equipo actual lo armó usted?”, fue la consulta del reportero, que el estratego uruguayo -con evidente molestia- no tardó demasiado en contestar.

La U de Chile fue un gran equipo, donde estuve bien, pero creo que la pregunta está totalmente fuera de lugar — Diego López

“Creo que es una pregunta fuera de lugar”, inició López, quien enfatizó posteriormente en el buen plantel de la U y su grata experiencia de haber dirigido a los azules, pese a que los resultados no lo acompañaron.

“La U de Chile fue un gran equipo, donde estuve bien, pero creo que la pregunta está totalmente fuera de lugar”, sentenció el deté, cuya escueta respuesta dio paso al abrupto final de la entrevista.

Si bien López dejó en evidencia su malestar con la consulta, eso no le ayudó demasiado al momento de ser evaluado por los hinchas de Barcelona, quienes en redes sociales se mostraron preocupados por el rendimiento del equipo bajo el mando del técnico charrúa.

La molestia de Diego López cuando fue consultado por Universidad de Chile: "Fue un gran equipo, donde estuve bien" pic.twitter.com/xJjZJNYgKA — Cristián Fajardo C. (@cfajardoc) April 3, 2024

Esto, considerando que en los últimos cuatro encuentros oficiales no han conseguido ganar (empates con Cobresal, Orense y Macará, y derrota frente a Independiente del Valle).

“Alinea mal, plantea mal, no arriesga, deben decirle a ese técnico que el Ídolo no necesita técnicos miedosos. Acá se juega y se arriesga a ganar”; “Si este fue el máximo no me quiero imaginar con rendimiento bajo. Al DT le queda muy grande el equipo”; o “¿Si sabe este señor que empató con el peor del campeonato chileno? Y bueno también nos fue mal en el campeonato nacional. Este señor no ve por donde debería ir. ¡O cambia o cambio!”, que se multiplicaron en las plataformas digitales en contra del trabajo del deté.