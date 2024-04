“Ha sabido fichar a grandes jugadores”: Claudio Bravo no descarta jugar en millonaria liga antes que un posible retorno a Chile

Pese a sus buenas actuaciones en los dos partidos amistosos de la selección chilena, en el debut de Ricardo Gareca en la banca de la Roja, y su inminente retorno a la titularidad de Betis, el futuro de Claudio Bravo podría tomar un giro inesperado.

Esto, luego de una entrevista que el arquero formado en Colo Colo diera al sitio deportivo 365scores.com, donde aseguró que “sólo seguiría” en la práctica del fútbol profesional en el caso de ser tentado por “un proyecto que me motive”.

El nuevo proyecto de Claudio Bravo

Los rumores que han instalado algunos medios deportivos españoles respecto de un eventual retiro de Bravo han ido en aumento tras cada semana que pasa para finalizar su contrato con Betis.

No me pongo fecha. Si me siento físicamente sano y me presentan un proyecto que me motive seguiré jugando al fútbol — Claudio Bravo

Una situación que hizo ver este miércoles el sitio eldesmarque.com, que insistió en que el “guardameta del Real Betis empieza a preparar su adiós” para sumarse en el segundo semestre al cuerpo técnico de Manuel Pellegrini.

Un retiro que podría retrasarse para Bravo luego de su entrevista al medio de apuestas deportivas, donde aseguró que “seguirá jugando en la élite si le llega una oferta de interés”.

Arabia Saudí ha sabido fichar a grandes jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera irse allí — Claudio Bravo

“No me pongo fecha. Si me siento físicamente sano y me presentan un proyecto que me motive seguiré jugando al fútbol. Eso sí: he tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por un club que me ilusione. Estoy abierto a nuevas experiencias, y ahora sigo pensando como un futbolista, pero si no aparece un proyecto de mi interés me prepararé para afrontar nuevos retos profesionales”, señaló Bravo, quien dejó la puerta abierta a jugar incluso en la millonaria liga árabe.

“Me gusta escuchar todas las propuestas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando allí me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe. Ahora estoy centrado en el Betis y en volver a la selección, y no miro más allá, ya habrá tiempo más adelante para evaluar las posibilidades y determinar mi futuro, pero Arabia Saudí ha sabido fichar a grandes jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera irse allí”, finalizó.