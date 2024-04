Gustavo Álvarez le quita presión a jugadores de la U al asegurar que no son favoritos al título: “No es lo más importante”

Pese a que han tenido un alentador inicio de temporada, con una serie de seis partidos invictos y el liderato del Campeonato Nacional -junto a Deportes Iquique, con 16 unidades-, el técnico de la U, Gustavo Álvarez, aseguró que el cuadro azul no es favorito para llevarse el título de esta temporada.

A pocas horas de su próximo duelo por el torneo local, este domingo frente a Unión Española en el estadio Santa Laura (20:00 horas), el deté argentino optó por la cautela, y tal como lo hizo la temporada pasada con Huachipato -con quienes finalmente resultó campeón del campeonato 2023-, le sacó presión a su plantel de futbolistas al asegurar en conferencia de prensa que “recién va el 20 por ciento del torneo y queda muchísimo”.

La tabla de posiciones va a ser, más que un objetivo, es una consecuencia — Gustavo Álvarez

La cautela de Gustavo Álvarez

“No (somos favoritos), me parece que recién va el 20 por ciento del torneo y queda muchísimo. Hay que ir día a día, partido a partido. Insisto con las respuestas anteriores. La tabla la miro, me importa, pero no es lo más importante”, enfatizó el técnico del chuncho, quien apuntó a los aspectos que aún le quedan por mejorar al equipo.

“Me enfoco en que el equipo juegue cada día mejor y a los jugadores sacarles el mejor rendimiento. En consecuencia, la tabla de posiciones va a ser, más que un objetivo, una consecuencia”, dijo.

La competencia más importante es contra nosotros mismos y circunstancialmente con los rivales de turno, fecha a fecha — Gustavo Álvarez

“El último partido (ante Cobreloa) tuvo una particularidad. Fue el partido en que generamos más ocasiones de gol (ganaron 3-1). Podemos decir que la fase ofensiva está teniendo un buen rendimiento. Uno debe estar preparado para que termine en gol y trabajamos para que lo sea”, agregó.

“La competencia más importante es contra nosotros mismos y, circunstancialmente, contra los rivales de turno, fecha a fecha. Nuestro gran desafío es la evolución permanente. Nosotros debemos ser cada vez mejores porque eso nos va a acercar a la victoria muchísimo”, concluyó.