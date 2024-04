“Un poco más de respeto”: Trovador del Gol es blanco de críticas tras inesperado chiste en partido de Universidad de Chile

Alberto Jesús López, conocido popularmente como el Trovador del Gol, llamó la atención de las redes sociales tras realizar un inesperado comentario sobre un club chileno.

El controversial hecho ocurrió a menos de un minuto de que Diego Flores tocara su silbato para decretar la victoria de la Universidad de Chile sobre Unión Española en el Estadio Santa Laura, en donde el comunicador cerró la transmisión de ADN Deportes con una inesperada frase.

“Esta fecha del campeonato está pintada, está teñida, está sellada con el color azul”, alcanzó a pronunciar. Acto seguido, lanzó: “Señoras y señores, resultado final, cero para Unión Española, uno para Universidad del Chiste”.

Por su parte, Leo Burgueño y Danilo Díaz se giraron al unísono tras escuchar la particular broma y también buscaron al protagonista con la mirada. Eso sí, el primero no pudo evitar realizar una sonrisa.

Las críticas de las redes

Claramente, el registro de este momento se viralizó en redes sociales, en donde el Trovador del Gol tuvo que salir a defenderse y explicar lo que sucedió durante esa jornada.

“Igual me causó risa el lapsus del Trovador. Por fín somos punteros exclusivos después de mucho tiempo!”, “Pero no costaba nada pedir las respectivas disculpas en el momento. Si en la caseta todos se dieron cuenta. Incluso el de los anuncios se aguantó la risa”; “Un poco más de respeto”; “Para decir una palabra primero hay que pensarla. Entonces se deduce que en ese momento debe haber pensado en la palabra “chiste” o peor, en la U como “U del chiste” [sic]. No sabía que era tan difícil decir la palabra ‘disculpa’”; escribieron algunos usuarios en X (exTwitter).

Por su parte, el comunicador explicó a los cibernautas: “Son lapsus y cómo uno va relatando a mil por hora puede ocurrir. Abrazo grande y que viva el fútbol”.

Asimismo, aseguró que “acá no pasa por respeto ni nada. Solo toca tomármelo como cosas que pueden suceder”, sostuvo el periodista.