“Un tema de fondo ahí”: Guarello responde a Vecchio por acusar que árbitro aceptó equivocarse al no cobrar un penal a Unión contra la U

Juan Cristóbal Guarello salió al paso de la denuncia que el argentino Emiliano Vecchio hizo ayer al finalizar el partido que su equipo, Unión Española, perdió frente a Universidad de Chile (1-0), y en el que aseguró que el árbitro reconoció haberse equivocado al no cobrarle un penal al cuadro hispano sobre el final del encuentro.

El mediocampista argentino, quien luego de caer en el área de la U tras un cruce que no revisó el VAR, se fue expulsado por enfrentarse en un áspero diálogo con el juez Diego Flores, acusó en camarines el eventual error del árbitro.

La versión de Juan Cristóbal Guarello

“Creo que estuvo muy claro. O sea, a veces hay jugadas que no se tiene el mismo criterio para un equipo y para otro. Entonces, muchas veces la balanza se va inclinando para un lado u otro. El penal es claro, es una patada abajo, me pega, siento el contacto, obviamente me caigo. Ni se revisó, ni nada, así que nada, bueno, todo el mundo lo vio”, señaló el jugador hispano.

“Fue un arbitraje muy malo, hay que decir las cosas como son. Nosotros, los jugadores, cuando nos equivocamos nos critican, y nos tenemos que aguantar, pero también cuando ellos (árbitros) se equivocan también tienen que asumir su responsabilidad”, agregó el volante hispano, quien no dudó en acusar a Flores por reconocer el error.

Pa’ mí hay un roce, pero la intensidad (...) pa’ mí no, es muy dudoso — Juan Cristóbal Guarello

“Cuando estaba dentro del vestuario, (Flores) dijo que hubo un contacto, que había sido penal. Pero bueno, ya era tarde, ya había terminado el partido. Ya había cobrado todas las divididas para Universidad de Chile, así que bueno, ya el partido estaba terminado. Eso se lo dijo a un dirigente y a una persona del cuerpo técnico”, puntualizó.

Sus dichos, como era de esperar, encontraron respuesta en el periodista deportivo, quien tanto en su streaming “La hora de King Kong” (ayer) como en la edición de esta tarde de “Deportes”, en radio Agricultura, exculpó al juez por una jugada que en su criterio estuvo muy lejos de ser sancionada como penal.

“Pa’ mí hay un roce, pero la intensidad (...) pa’ mí no, es muy dudoso”, señaló en la emisora radial, donde aprovechó de cuestionar el rendimiento del jugador hispano ante la U, más que la jugada puntual que denunció.

🟥⚽🇪🇸 Vio la roja tras el pitazo final



Emiliano Vecchio le reclamó al árbitro, tras el término del duelo entre Unión Española y Universidad de Chile, vio la segunda amarilla y fue expulsado en el #MatchdayDomingo. pic.twitter.com/jqCoMHiTDa — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 8, 2024

“Hay un tema de fondo ahí. Hay que preguntarle a Vecchio cuántas pelotas aprovechó. Cuando picó con pelota dominada, con panorama, cuántas aprovechó. Y la verdad, es que ninguna”, afirmó el rostro de Canal 13, que ya en su streaming había lapidado cualquier atisbo de duda respecto de la polémica jugada.

“Pucha Vecchio, lo echaron en los descuentos. Pero, ¿se han dado cuenta porque Vecchio hizo un gran partido contra Ñublense? Pero una cosa es Vecchio con espacios, y otra, Vecchio sin espacio. Y como la U tiene harto ida y vuelta en el mediocampo, ya Vecchio no puede, debe jugar de primera o tal vez a dos toques, porque ya no puede conducir tanto y ahí es donde se demuestra que Vecchio no tiene la explosión de antes (...) entonces, la U lo envolvió bien y no le fue fácil a Vecchio”, finalizó.