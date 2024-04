Defensa de Huachipato que anuló a Diego Costa en histórico triunfo en Brasil homenajea a trabajadores del CAP

Aunque la primera reacción de los jugadores de Huachipato y su cuerpo técnico fue celebrar desaforados por el histórico triunfo conseguido ayer ante Gremio en Brasil (2-0), hubo una de sus figuras que no olvidó la crisis que viven cientos de trabajadores de la siderúrgica con el inminente cierre de la empresa acerera.

Benjamín Gazzolo, el defensor que se enfrascó durante todo el encuentro en una ardua disputa con el delantero brasileño Diego Costa, y quien tras el nuevo hito histórico del campeón chileno (ya habían ganado al mismo equipo en Brasil en la Copa Libertadores de 2013), recordó el conflicto entre los sindicatos de trabajadores de Huachipato con el gobierno por el cierre de las instalaciones metalúrgicas.

El homenaje a los trabajadores de Huachipato

“Le mando un saludo muy grande a la gente del acero, del CAP, que está pasando momentos complicados. Es lamentable, mucha gente sin trabajo”, señaló el zaguero en declaraciones con radio ADN, quien enfatizó que los trabajadores “son personas que se ven representadas en nosotros, entonces, mucha fuerza para ellos”.

“Un abrazo muy grande y ojalá todo se pueda solucionar”, sinceró.

Respecto de su particular duelo con Costa, el defensor sureño confesó que “me gusta jugar contra delanteros de nivel. Me motiva mucho más, me hace prepararme de mejor forma. Era un gran desafío, pero me vi bien. Gané la mayoría de los duelos, no pudo hacer mucho”.

Ese round con el brasileño, sin embargo, no dejó tan tranquila a su polola, Alexandra Ramos, quien en Talcahuano sufrió frente a un posible encontrón más serio que los cabezazos que se dieron en el transcurso del primer tiempo.

“Me puse un poco nerviosa esperando que no pasara a mayores, pero confío en Benja y su temperamento. Es muy inteligente para jugar y pocas veces se presta para provocaciones”, dijo Alexandra en lun.com.

Ajeno a tales preocupaciones, Gazzolo sólo se enfocó en el valor del resultado. “Estamos muy contentos por la victoria. Teníamos una convicción enorme de que podíamos sacar un buen resultado acá”, finalizó.