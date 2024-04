Escándalo en Argentina por relatora de fútbol de ESPN que colapsó con hate de redes sociales: “Sociedad de mie***, anticuada y machista”

Un escándalo de proporciones causaron en Argentina las publicaciones de redes sociales que hizo esta semana la relatora de ESPN de ese país, Lola del Carril, quien hastiada del odio que recibe a diario en las plataformas digitales por su estilo de relato deportivo acusó a sus haters de formar parte de una “sociedad de mie***, anticuada y machista”.

Angustiada del constante acoso que recibe de parte de usuarios de redes sociales, la periodista y comunicadora social, que a sus 25 años alcanzó notoriedad en su país por ser la primera mujer argentina en relatar un partido de un Mundial de Fútbol (en Qatar 2022, con el Suiza-Camerún), Del Carril usó sus historias de Instagram para denunciar a sus críticos.

La angustia de locutora de ESPN

“Te juro me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y sólo recibir mie***”, sinceró la periodista.

“Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan: ‘Que no te importe’, porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante”, relató.

Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te put*** siempre — Lola del Carril

Su frustración la hizo sentir a todos sus críticos, quienes a su juicio, no valoran el trabajo que pone detrás de cada emisión en la que relata partidos en la señal de cable estadounidense o la televisión abierta de su país.

“Uno pone su voz, su energía, su todo para que te put*** siempre. Sociedad de mie***, anticuada y machista. Vayan a laburar y dejen ser”, reclamó la angustiada relatora, quien incluso reconoció que de seguir siendo acosada por sus críticos en redes sociales “van a lograr que deje de hacerlo”.

Lola del Carril publicó en sus redes sociales en contra de sus haters. Fuente: Instagram @lolaadelcarril.

“Te juro que duele mucho”, reconoció en otra historia de su cuenta de Instagram.

Como era de suponer, sus dichos no dejaron indiferente al medio televisivo de su país, donde figuras como Víctor Hugo Morales, la voz de los relatos de la selección argentina en el título del Mundial de México 1986, lamentaron el odio a Del Carril, de quien aseguró “ha hecho una carrera maravillosa. Es la primera mujer en relatar partidos de un mundial para la Argentina y tuvo un desempeño formidable entrando a la historia del relato deportivo”; mientras que Andy Kusnetzoff, el conductor del “Podemos hablar” transandino, señaló el valor de los relatos de la periodista argentina.

La publicación de Lola del Carril. Fuente: Instagram @lolaadelcarril.