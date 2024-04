“Me dejé llevar por las emociones”: Ximena Restrepo alzó la voz tras escándalo en el atletismo chileno durante Santiago 2023

La exdeportista colombiana y actual vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo, Ximena Restrepo, rompió el silencio sobre las graves denuncias en su contra tras un altercado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ella fue acusada de discriminación, hacer presión, y haber propinado insultos racistas y clasistas en contra de Berdine Castillo.

La joven atleta haitiana-chilena publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, en donde detalló la situación que se dio antes de la competencia del relevo de los 4x400 femenino. Castillo acusó que el entrenador del equipo chileno de velocidad, Marcelo Gajardo, la bajó a ella y a su compañera Poulette Cardoch, de su puesto en el relevo arbitrariamente, a pesar de que ambas habían clasificado para dicha posición.

Con respecto a Restrepo, la atleta señaló que Ximena fue una de las personas que presionó para que fuese sacada del relevo, y agregó que hay múltiples testigos de que ella gritó su nombre e insultó a técnicos de la Federación chilena.

“En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación”, señaló Castillo tras mencionar la presencia de familiares de de sus compañera en la pista.

Vale mencionar que Ximena Restrepo es madre de la atleta, Martina Weil, quien fue la titular en el relevo, y se llevó el oro en los 400 metros en Santiago 2023.

Las declaraciones de Restrepo

En una conversación con Radio Agricultura, Ximena Restrepo se defendió de las acusaciones en su contra. “Creo que hay muchos malos entendidos, creo que hay información inexacta y por eso fue que decidí hablar (...) quiero ser súper enfática en decir que yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada. Lo que yo hice fue defender una posición técnica”, partió diciendo.

“Yo reconozco que pude haber... debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, este caos que había, esta desesperación de las niñas, este desorden. Unas lloraban, otras no sabían qué hacer, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”, continuó.

Ella desestimó las acusaciones de Castillo, asegurando que “si tú ves las declaraciones de Berdine, ella siempre ha reconocido que no oyó directamente de mí ese tipo de declaración”.

“Ella me vio a mí discutir con los entrenadores y según dice, no se puede sino interpretar que yo estaba buscando sacarla del relevo, porque yo mencioné su nombre en un momento y cuando mencionan el nombre de uno, uno puede también sentirse como ‘están hablando de mí’. Yo la puedo entender, creo que ella pudo haberse sentido de pronto discriminada por mí, pero eso no, eso no es efectivo”, agregó.

Con respecto a las acusaciones de presión, Ximena señaló que ella no fue quién decidió quién corría. Por otro lado, sobre las supuestos insultos raciales, dijo que “yo nunca emití ese tipo de comentarios. Ningún comentario salió de mi boca del tipo racista ni discriminatorio. Para mí estar con personas de color es lo más natural. Colombia es un país multirracial, en todas partes te vas a encontrar con personas de color”.

“No sería capaz de discriminar a nadie. O sea, no está dentro de mi ética, dentro de mis valores, el discriminar a ninguna persona y tampoco fui grosera con los entrenadores, fui enfática, lo reconozco, fui dura, pude haber sido intensa, pero no dije groserías ni fue mi intención herir a alguien después de haber ofendido por mis palabras fuertes, por mis palabras directas, por haber dicho que estaban haciendo las cosas mal, por haber dicho que faltaba liderazgo”, comentó.