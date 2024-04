En tres años el actor de “Deadpool” cambió la historia de la ciudad galesa de Wrexham y de su club de fútbol

El Wrexham AFC tiene dos fundaciones. La primera en octubre de 1864, estableciéndose como uno de los clubes de fútbol más antiguos del mundo. La otra ocurrió el 9 de febrero del 2021, cuando se concretó la compra del equipo por la empresa Wrexham Holdings LLC, conformada por los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Reynolds tiene fama mundial por películas como “Deadpool” y “La Propuesta”, mientras que McElhenney es conocido por la serie “It’s Always Sunny in Philadelphia” que ya lleva 16 temporadas.

La llegada de los actores puso al Wrexham AFC en el mapa del fútbol mundial, ya que de manera paralela crearon la docuserie “Welcome to Wrexham” para relatar su llegada al club, a la ciudad ubicada en el norte de Gales y también mostrar el sufrimiento de los hinchas que llevaban 15 años en la quinta categoría del fútbol inglés.

Ascensos consecutivos para Wrexham AFC en el fútbol inglés

Con Reynolds y McElhenney todo cambió: en abril del 2023 ascendieron a la League Two y este sábado 13 de abril lograron el ascenso a la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

“Los Dragones Rojos” golearon 6-0 al Forest Green Rovers en su estadio Racecourse Ground y de manera paralela, el Milton Keynes Dons perdió 1-4 ante el Mansfield como local.

De esta manera y con dos fechas por jugar en la League Two que tiene tres ascensos directos, MK Dons se quedó en la cuarta posición con 74 puntos y ya no puede alcanzar al Wrexham AFC, segundo con 82 unidades. También subió el Stockport County, líder y el más probable campeón.

“Si hace algunos años me hubieran dicho que estaría llorando de alegría por un partido de fútbol que se disputaba en el norte de Gales, serían Rob McElhenney (bromeando). Felicitaciones al Wrexham y a mi copresidente en crimen (bromeando otra vez). Congrats to Wrexham and to my co-chairman in crime. Esta es la aventura de nuestras vidas”, escribió en redes sociales Ryan Reynolds.

Rob McElhenney solo pudo escribir “sin palabras” sobre un posteo de la cuenta oficial del Wrexham por el ascenso.

La gigantesca inversión de Reynolds y McElhenney en el Wrexham

La League One será un gran desafío para “Los Dragones Rojos”, ya que deberán enfrentar clubes mucho más grandes de Inglaterra. Ahí se podrían encontrar con el Bolton Wanderers, Wigan Athletic, Charlton Athletic y Blackpool, todos con campañas en la Premier League, más Sheffield Wednesday, que está en riesgo de descender desde la Football League Championship (la segunda división).

Sin embargo, la League One representará mayores ingresos para el Wrexham FC y de esa manera Reynolds y McElhenney podrán recuperar parte de la inversión realizada en el club, que según un reporte oficial conocido hace algunas semanas, es de 17 millones de dólares. Esos gastos se generaron especialmente durante las campañas en la National League (quinta división), cuando los ingresos del club eran muy bajos.

¿Cuándo se lanza la tercera temporada de “Welcome to Wrexham”?

Buena parte de la fama mundial del club gales se debe a la serie “Welcome to Wrexham” (FX en Estados Unidos y StarPlus en Latinoamérica), que también ha hecho muy conocida a la ciudad.

Desde su emisión son miles los turistas que llegan a Wrexham para tomarse una foto en los lugares más reconocidos, como en el Racecourse Ground o el bar que se encuentra al lado del estadio.

La tercera temporada, que relatará la campaña 2023-2024, debutará el 2 de mayo.