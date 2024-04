Curry, LeBron y el Dream Team de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París 2024

The USA Basketball is finalizing its 2024 Paris Olympics roster with :



⭐️ Steph Curry

⭐️ LeBron James

⭐️ Kevin Durant

⭐️ Jayson Tatum

⭐️ Joel Embiid

⭐️ Devin Booker

⭐️ Tyrese Haliburton

⭐️ Anthony Edwards

⭐️ Jrue Holiday

⭐️ Bam Adebayo

⭐️ Anthony Davis



