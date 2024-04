“¿Ninguneo? Para nada”: Matías Zaldivia responde con contundente argumento a Arturo Vidal por menospreciar campaña de la U

Matías Zaldivia asumió la vocería este martes de Universidad de Chile para responder al ninguneo de Arturo Vidal a los azules, quien tras perder con Colo Colo ante Cobreloa, y quedar a 10 puntos del chuncho, aseguró que “para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente”.

El segundo capitán de los universitarios, con un exitoso paso de años por el Cacique, no se inmutó ante el nuevo cuestionamiento del King a los azules, quien desde inicio de temporada no ha perdido tiempo para enviarle duros recados por la prensa y redes sociales al archirrival de Colo Colo.

La respuesta de Zaldivia al King Vidal

“Eso (diferencia de 10 puntos en la tabla de posiciones con los universitarios, líderes en solitario del torneo nacional) para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la U. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda”, lanzó el King tras el nuevo revés albo en el campeonato, esta vez, frente a Cobreloa en el Monumental.

“Sí, sabemos que con respecto a Colo Colo hay gran distancia, pero opino lo mismo (que Vidal), no me fijo en Colo Colo”, aseveró Zaldivia durante una actividad que algunos futbolistas de las ramas masculinas y femeninas de los laicos tuvieron con el nuevo sponsor de la U (AOC).

“Hay muchos equipos adelante de ellos y nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en seguir mejorando, porque tenemos margen de mejora, es un torneo largo y los equipos regulares llegarán al final con chance”, agregó el argentino naturalizado chileno, quien puso de manifiesto el sentir de los futbolistas y cuerpo técnico azules respecto del comentario de Vidal.

“¿Ninguneo? Para nada”, concluyó en declaraciones a latercera.com, dejando en evidencia que este nuevo camarín universitario espera marcar diferencias en la cancha y no fuera de ella.