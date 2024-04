¡Barcelona fuera del Mundial de Clubes de EEUU! El Atlético de Madrid logró su clasificación

FC Barcelona. Los blaugranas no estarán en el Mundial de Clubes.

El Atlético de Madrid consiguió su pase al Mundial de Clubes, pese a que quedó fuera de la Champions League, luego de caer en el torneo continental ante el Borussia Dortmund, por marcador global de 5-4.

Esto hizo que el Barcelona quedara fuera del torneo que se disputará en 2025, con un nuevo formato que promete una competencia diferente a lo que era el certamen.

Barcelona no disputará el Mundial de Clubes de 2025

La competencia sufrió modificaciones, ya que ahora serán 32 los clubes que se batirán a duelo por ser el mejor club del mundo. Los puntos obtenidos, por victorias en la Champions League, le habían dado ventaja a los colchoneros, que llegaron hasta esta instancia con seis unidades arriba de los blaugranas.

Con la eliminación de la UEFA Champions League, se oficializó que el FC Barcelona NO estará en el Mundial de Clubes 2025. Los blaugranas se quedaron sin opciones de entrar a la primera edición del nuevo torneo de la FIFA. Sin Champions y sin Mundial. Todo en un mismo día. JUSTO… pic.twitter.com/CP4X1qHiWO — Invictos (@InvictosSomos) April 16, 2024

De hecho, lo único que hubiera llevado al Barcelona al Mundial de Clubes era llegar a la final y que el Atlético de Madrid quedara fuera de la competencia. Pero los azulgranas fueron goleados de local 1-4 por el PSG y no pudieron avanzar a semifinales.

Real Madrid y Atlético de Madrid serán los representantes de España

Entonces, Real Madrid y el conjunto del ‘Cholo’ Simeone serán los representantes españoles en la Copa del Mundo. Los merengues asistirán por ser los campeones de la Champions League de 2022.

En total, ya son 22 clubes lo que tienen su lugar garantizado en el Mundial de Clubes de 2025, entre los que se encuentran Manchester City, Chelsea, Juventus, PSG, Bayern, Oporto, Benfica, Inter, Dortmund, Al Hilal, Palmeiras, Fluminense, Club León, Rayados de Monterrey, entre otros.

❌🇪🇸 BARCELONA NO JUGARÁ EL MUNDIAL DE CLUBES 2025, TRAS LA DERROTA DE HOY EN CUARTOS DE LA UCL.



Su lugar lo ocupará Atlético Madrid. 😳 pic.twitter.com/tRrIpvYx7W — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 16, 2024

Este nuevo formato es obra del presidente de la FIFA Gianni Infantino. Además, es una oportunidad atractiva, ya que, como mínimo, los clubes participantes pueden llevarse a casa 50 millones de euros.

El torneo se disputará en Estados Unidos, entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año. Aunque las sedes no estás definidas, hace unos meses, The Athletic reveló que serían ciudades de la costa este del país, para que la diferencia horaria (5 horas con Reino Unido y 6 horas con Francia, Alemania, España e Italia) no afecte la audiencia televisiva en Europa.

Además, el torneo tendrá fechas similares que la Copa de Oro de la Concacaf, que también se disputará en Estados Unidos, pero en la costa oeste.