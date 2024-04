Stephen Curry y los Warriors ven cada vez más cerca el final de su época de gloria

Los Warrios de Golden State sufrieron una dolorosa derrota ante los Kings de Sacramento, por lo que quedaron eliminados del play in.

Este caída no sólo significó un descalabro, pues también es el posible fin a la legendaria dinastía que impusieron en los últimos años en la NBA.

Los Warrios se asoman al final de una era

Cabe destacar, que desde 2015 cosecharon un total de cuatro anillos de campeonato, así como seis finales, en las que cayeron durante 2016 y 2019.

Pero la edad es un problema que tiene a los Warrios contra las cuerdas, pues su máxima figura, Stephen Curry, ya tiene 36 años, mientras que sus compañeros en la duela, Thompson y Green, están rozando los 35.

Pese a la rivalidad y el pique que tuvieron los pasados Play Offs, el público de Sacramento despidió anoche entre aplausos a los Golden State Warriors pic.twitter.com/yJXoHVwvdy — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 17, 2024

Steve Kerr, el encargado en el banquillo, se sinceró en la conferencia de prensa y dejó entrever que, la dinastía que hizo Golden State durante estos años, está llegando a su fin.

“Hemos sido realmente bendecidos aquí con jugadores increíbles, múltiples campeonatos, apariciones en Finales y las cimas más altas. Esto es la cruz de eso. Así es la vida, así es como funciona: no puedes estar en lo más alto para siempre”, sentenció.

El equipo podría perder a varias de sus figuras

Klay Thompson saldrá, posiblemente, de la franquicia, pues su contrato culmina en el verano. Sin embargo, aún no está claro su destino, pese a que Kerr pidió públicamente su renovación.

“Nunca me podré ver sin ellos dos. Entiendo que esta liga cambia (...) y que no vamos a jugar para siempre, pero hemos experimentado muchas cosas juntos y a final de cuentas sé que ellos quieren ganar y yo quiero ganar. Eso es todo lo que me preocupa”, compartió Curry, sobre el posible adiós de Thompson y Green.