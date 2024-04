La furiosa reacción de hinchas de Alianza Lima a ninguneo de Arturo Vidal por asegurar que “nunca fueron rival para nosotros”

“En todo momento buscamos el gol y ellos hicieron su trabajo de meterse atrás y esperar alguna equivocación nuestra. Nunca fueron rival para nosotros”, fueron las declaraciones de Arturo Vidal que anoche, tras decretarse el definitivo 0-0 por Copa Libertadores con Alianza Lima, incendió las redes sociales con reclamos de hinchas peruanos a los dichos del King.

Una nueva polémica del mediocampista albo, quien para justificar el negativo resultado conseguido en su estadio apuntó al esquema, a su juicio, muy defensivo del cuadro incaico.

Las críticas de Arturo Vidal

“Sabíamos que se iban a meter todos atrás. En un momento quisieron salir a jugar con línea de cuatro (defensores). A los cinco minutos pusieron línea de cinco y se metieron todos atrás”, reclamó Vidal.

En todo momento buscamos el gol y ellos hicieron su trabajo de meterse atrás y esperar alguna equivocación nuestra. Nunca fueron rival para nosotros — Arturo Vidal

Si bien sus declaraciones fueron minimizadas por algunos futbolistas de Alianza Lima, como su arquero Ángelo Campos y el defensor Renzo Garcés, quienes aseguraron que “no hablo de las cosas que no escucho” o “no puedo opinar de lo que digan los demás”, lo cierto es que los seguidores del club limeño estallaron por el ninguneo de Vidal.

“Si el señor Arturo Vidal dice que Alianza ‘no fue rival para ellos’. ¿Por qué no los golearon, entonces? Porque si ellos fueron ‘más’ ¿por qué no hicieron al menor un gol?”, escribió un usuario de la red social X, quien apuntó que las críticas del volante chileno al planteamiento peruano “lo único que demuestran es que él es un soberbio. Ese tipo no es la institución, es un empleado más (de Colo Colo)”.

Otros usuarios de X optaron por ser más irónicos con los dichos Vidal, al afirmar que “Colo Colo pierde 5-0 contra el Real Madrid. Arturo Vidal declara ‘merecimos ganar, el Madrid fue muy inferior a nosotros, salió a defenderse como un equipo chico’. ¿Cómo ningún cercano le podrá decir que termine de hablar hue***?”.

No faltaron quienes aludieron a las polémicas ajenas al fútbol en las que se ha envuelto el chileno, como el caso del usuario @tonijuancrack, quien afirmó que “conociendo la ludopatía de Arturo Vidal, yo creo que es totalmente necesario investigar la tarjeta amarilla que le pusieron ayer, totalmente fuera de contexto, al final del partido, en una jugada sin ningún tipo de riesgo. Lo agarra, ni siquiera es una patada. Buscó la amarilla”.

Otros, como @luqueh23, recordaron que “Arturo Vidal dijo que llevaría a sus hijos al mundial y ahora es meme. Una cosa es la confianza y la otra es regalarse”.

