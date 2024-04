Nadal admite que no está en la mejor condición para el Abierto de Madrid

MADRID (AP) — Rafael Nadal saldrá a jugar en el Abierto de Madrid pese a que no se encuentra en condiciones físicas óptimas y no se mostró muy optimista sobre poder llegar a tono para el Abierto de Francia a fines de este mes.

El astro español señaló el miércoles que no saltaría a la pista en París si se sintiera de la misma manera con la que afronta su debut en Madrid esta semana.

"Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Con mi mentalidad quizá no saldría a jugar, pero es Madrid y se mezclan muchas cosas a nivel emocional y salgo a jugar por motivos personales”, afirmó Nadal.

“No renuncio a nada en las siguientes semanas, pero este no es un proceso en línea recta", añadió. "No sé qué va a pasar en las próximas tres semanas, quiero hacer las cosas para intentar jugar Roland Garros y si se puede, se puede, y si no, no”.

A sus 37 años de edad, Nadal ha indicado que esta podría ser su última temporada en la gira y apunta a llegar en el mejor nivel posible una vez más en Roland Garros, donde atesora el récord de 14 consagraciones.

El campeón de 22 torneos de Grand Slam también es el dueño del récord de títulos en Madrid, con cinco. Su último en la capital español se remonta a 2017. Debutará el jueves contra Darwin Blanch, un estadounidense de 16 años.

“Si pudiera jugar con poca limitación, aunque perdiera sería bueno”, señaló Nadal. “La semana no ha sido perfecta, quizás no saldría a jugar mañana pero es Madrid. Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que puede suceder”.

Nadal, quien se operó la cadera el pasado verano, perdió ante Alex de Miñaur en la segunda ronda en Barcelona en el que fue su primer torneo en más de tres meses.

“Soy una persona que al final soy competitiva y es difícil jugar sin poder dar el máximo”, sostuvo Nadal. “Más allá de ganar a mí lo que me ha hecho feliz durante toda mi vida es esforzarme al máximo, sea cual sea la situación, para intentar conseguir los objetivos. Pero el objetivo principal para mí siempre ha sido salir de la pista con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien”.