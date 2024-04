“Necesito a ese señor afuera”: delantera de Antofagasta acusó a su entrenador de haber violentado a una compañera de equipo

Una grave denuncia realizó esta semana la delantera argentina de Deportes Anfofagasta, Camila Alsina, quien en sus redes sociales acusó al entrenador de la rama femenina del club nortino de haber violentado a una de sus compañeras de equipo.

La transandina realizó la acusación en contra de Aldo Chanampa en su cuenta de Instagram, en la que incluso aseveró haber quedado tan afectada que llegó a pensar en dejar la actividad deportiva.

Nuevo episodio de violencia en el fútbol

“Nunca en mi vida pensé que iba a hacer esto, pero ya no aguanto más. Necesito volver a estar feliz. ¿Cómo es eso de que una persona me cause ganas de llorar todo el día? Necesito a ese señor afuera. Aldo Chanampa, DT amateur y además no tiene una idea de lo que es el fútbol”, inició la delantera nortina en la red social.

“Quiero comentarles la situación que estamos pasando. Esto lo hago individual, ya que no quiero meter a mis compañeras por si llega a pasar algo. Estoy re mil podrida, me siento triste y mal, nunca había trabajado con alguien tan, pero tan mar*** como mi DT. Perdonen, pero no aguanto más”, indicó.

“Hoy ver cómo se le paró a una compañera estirando el pecho y diciéndole: ‘¿Qué dijiste?’, de una forma muy agresiva. Haciendo contacto con una jugadora. Que yo sepa, eso no se hace ni con los hombres ni con nadie. No puedo aguantar este trato, lo quiero fuera”, expresó Alsina, quien no dudó en amenazar con dejar la institución antofagastina de seguir el entrenador al mando del plantel femenino.

“Estoy trabajando con alguien tan irrespetuoso que nunca pensé que iba a decir esto, pero este señor me está haciendo dar ganas de renunciar a lo que amo. Estoy tan mal psicológicamente, mi salud mental y la de muchas compañeras está tan mal que no nos dan ganas de ir a entrenar”, finalizó.