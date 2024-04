Elección de Mosa como presidente de Colo Colo desata críticas de Stöhwing: “Tengo aprehensiones que sea un grave perjuicio para el club”

Como era de esperar, y luego de tres años alejado de la testera de ByN, esta tarde el empresario pesquero Aníbal Mosa se hizo de la presidencia de la concesionaria que administra a Colo Colo gracias al apoyo recibido de los votos de los dirigentes del Club Social y Deportivo del Cacique.

La elección del puertomontino se concretó luego de la votación realizada esta tarde en la junta de accionistas, donde Mosa se hizo con el cargo gracias una estrecha votación de 5-4, que se configuró con los votos de su bloque y el del club social (Matías Camacho y Alejandro Droguett), suficientes para contrarrestar los cuatro que tenía el otro bloque de accionistas mayoritarios del grupo de Leonidas Vial.

Críticas a la elección de Mosa en Colo Colo

Precisamente el actual presidente de la concesionaria, Alfredo Stöwhing, del bloque perdedor, tuvo duras palabras al concretarse el triunfo de Mosa.

“Es cosa de revisar sus antecedentes en lo institucional, deportivo y financiero”, dijo el ahora exregente de ByN, quien si bien apuntó que “le deseo la mejor de los suertes como colocolino”, no dudó en defenestrar la futura gestión del empresario.

“Tengo mis aprehensiones serias de que sea un grave perjuicio nuevamente para el club”, dijo el ingeniero comercial, quien incluso calificó como “una falta de respeto” que para esta votación se haya reintegrado en el bloque de Mosa a Eduardo Loyola.

“Es una falta de respeto y una burla que para gatillar una elección renuncie un director (Eduardo Loyola), y antes del mes esté de vuelta. Es una burla a los hinchas que salga un director para provocar la elección, como en todos los mandatos de Mosa, y que vuelva a aparecer en menos de un mes. Es una actitud muy poco seria, que no vislumbra buenas cosas y habla mal de todos los involucrados en esa estratagema”, indicó el dirigente en ADN.

“Tengo mucha preocupación. No solo son los resultados objetivos que uno ve. Cuando empezó el desastre de la administración de Mosa me empecé a acercar, me incluí en reuniones y ahí me ofrecieron entrar al directorio. Mi llegada al directorio fue por lo hecho por Mosa. Es el estilo, el desorden institucional, la complacencia y afán de popularidad con todo el mundo, falta de respeto mutuo con los jugadores. Ahora hay cinco entidades ofreciendo buenas condiciones para sumarse como sponsors, además de los que quieren sumarse al naming rights. Todo eso se desarma fácilmente por la falta de seriedad”, agregó.

“Mosa busca popularidad desenfrenadamente, no necesito recordarles cosas. No está en la posición que debe tener un dirigente de un club que quiere profesionalizarse. Eso además del afán de poder, hacer todas las cosas él, un personalismo que es muy dañino y peligroso, particularmente en el fútbol”, concluyó.