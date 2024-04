Herrera responde a niño que lo hizo viral por recordarle los goles de Paredes: “El 99% de los hinchas de Colo Colo saben menos que él”

Johnny Herrera recordó este viernes el particular episodio que vivió en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, con Vicente Vargas, un hincha de Colo Colo de 11 años que lo convirtió en viral de redes sociales al recordarle en pantalla los goles que Esteban Paredes le anotó durante su carrera profesional como futbolista.

Un jocoso momento que rápidamente se viralizó en plataformas digitales como Tiktok e Instagram, y la red social X, donde miles de futboleros disfrutaron de la respuesta que el menor le dio a la periodista Verónica Bianchi cuando le consultó si había visto jugar al retirado arquero e ídolo de la U.

La reacción de Johnny Herrera al viral

“Oye, Vicente. ¿Tú alcanzaste a ver a Johnny atajar?”, fue la inocente pregunta que la periodista del programa deportivo le hizo al menor de 11 años, sin imaginar que su respuesta se convertiría en tendencia de las redes sociales.

“Sí, si lo vi mucho jugar. Me recuerda mucho al goleador histórico del fútbol chileno: el gran Esteban Paredes”, dijo con soltura el niño, quien le sacó más de una sonrisa a todos los panelistas del programa de TNT Sports.

Un registro que no quedó solamente en el bloque deportivo, sino que estalló en las plataformas, donde los comentarios a favor y en contra de sus dichos llevaron a que esta jornada el histórico referente universitario saliera al paso de ellos en lun.com.

“Está todo bien, es un niño obviamente. Lo tomo como tal, muy en buena onda”, afirmó el exseleccionado chileno, quien reconoció en el medio de circulación nacional haber quedado sorprendido con el gran conocimiento de fútbol del menor.

“Me sorprendió lo preparado que estaba y también lo harto que sabía. Estoy seguro de que el 99% de los hinchas de Colo Colo saben menos que él”, indicó Herrera, quien dejó en claro -para evitar polémicas entre hinchas albos y azules- que aquel momento fue totalmente en broma.

“Está perfecto, fue en el tono del programa que siempre es en buena onda. De hecho, en el curso de mi hijo tengo apoderados más grandes, tipos viejos, que sacan a la palestra a Paredes a veces, pero les respondo que las finales siempre las gané yo, jajajá. Es la eterna discusión”, dijo el ahora comentarista deportivo.

“Lo comenté al grupo (del programa) también, Vicente me recordó un poco a mi hijo Bruno, que también es seco. Tiene siete años y sabe más que yo de fútbol. Aunque no sé si lo expondría porque esto da para todo, son muy chicos, son temas delicados. Pero creo que la participación de Vicente nos dejó a todos gratamente sorprendidos”, elogió el arquero.

¿Qué dijo Vicente por su viral con Herrera?

El protagonista del viral, en tanto, tuvo palabras más que diplomáticas para aquel momento.

“Fue algo espontáneo, entendí el juego del momento televisivo y como él me respondió la broma seguimos con un par más, pero siempre de manera respetuosa y jamás con la intención de ofender a alguien. Siempre he tenido esa personalidad ya que mis padres me han educado y dado la libertad para expresarme independiente de la camiseta que tenga la persona que está en frente”, señaló el menor, aún impactado por el fenómeno viral en que se convirtió su aparición en TNT Sports.

La respuesta de este niño que es? AJAJAJAJA PADRE! pic.twitter.com/LuWclX44Fh — Alonso Novoa 🎙 (@AlonsoNovoa7) April 25, 2024

“Ha tenido una repercusión enorme (su aparición en ‘Todos somos técnicos’), no paran de llegar mensajes. Como mi cuenta es administrada por mis padres, ellos filtran los comentarios ofensivos o agresivos, que principalmente son de niños ya que cualquier adulto comprendería que lo que pasó con Johnny fue en tono de broma, en la dinámica del programa”, dijo.

“Mis redes sociales son @vichoalbo en Instagram (con 12.900 seguidores) y vichoalbo1925 en Tiktok (con 2.024 seguidores). Mi contenido son reseñas de personas que marcaron y formaron parte de la historia de mi amado Colo Colo, analizo partidos y entrevisto a jugadores históricos. Yo nací de Colo Colo, está en mi ADN por herencia de mis abuelos”, finalizó.