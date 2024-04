Presidente del CSyD Colo Colo reconoce que uno de los problemas del Monumental es que “está pasado a marihuana”

Matías Camacho, presidente del CSyD Colo Colo, explicó esta tarde los motivos por los que el bloque que lidera votará en favor de la presidencia de Aníbal Mosa en las elecciones a la testera de ByN, y reconoció que uno de los temas que se debe tener presente es controlar el ingreso de droga en el estadio Monumental debido a que “todo el estadio está pasado a marihuana”.

Fue en una entrevista ofrecida esta tarde al programa “Los tenores”, de radio ADN, donde el dirigente del club social albo pidió que tanto Carabineros como funcionarios de seguridad de la concesionaria tengan un control más estricto respecto del ingreso de cannabis al reducto de Macul.

Un estadio con olor a marihuana

“Lo entiendo y lo comparto”, aseguró Camacho ante la consulta de los panelistas del programa radial, que le alertaron del reclamo que varios de sus auditores e hinchas albos han hecho por el olor a marihuana en el recinto deportivo.

¿Si eso me parece bien? Evidentemente que no. Ahora si usted me pregunta cómo se soluciona, yo me imagino que tiene que ser seguridad y Carabineros — Matías Camacho

“Tampoco tengo un problema de pechoño ni nada, ni mucho menos. Es más, no tengo problemas, incluso con otros aspectos que no viene al caso hablarlos ahora, de cuestiones legales o qué sé yo, respecto de ese tema puntual que usted me plantea (consumo de marihuana en el estadio)”, agregó.

“Pero (...) el estadio no es el lugar para ir a fumar marihuana, porque efectivamente hay familias y hay personas a las que les molesta, y obviamente eso genera una molestia”, apuntó el dirigente.

“Incluso le digo más. Usted me dice en (tribuna) Cordillera, en Arica. No sólo ahí, porque en Océano está pasado a marihuana igual. Y se lo digo porque yo partí yendo a Arica, después fui a Lautaro por años, a Galvarino, fui a Cordillera, Océano. Hoy día voy a Rapa Nui, y conozco todo el estadio, perfectamente bien, y el olor a marihuana es en todo el estadio”, puntualizó Camacho, quien no dudó en pedir mayor control de efectivos policiales y de seguridad en los accesos al recinto.

“¿Si eso me parece bien? Evidentemente que no. Ahora si usted me pregunta cómo se soluciona, yo me imagino que tiene que ser seguridad y Carabineros quienes puedan solucionar ese problema. Está un poquito en la administración”, concluyó.