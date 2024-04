“Disfruté cada kilómetro”: Vesta Lugg quedó encantada luego de correr sus primeros 21K en el Maratón de Santiago

Vesta Lugg fue una de las tanta figuras mediáticas que se dio cita este domingo en el Maratón de Santiago, pero en el caso de la mediática influencer lo hizo por primera vez en la competencia de los 21K del tradicional recorrido capitalino.

Lo hizo, según confesión propia en sus redes sociales, para demostrar “que podía” completar de la mejor forma posible su primer medio maratón en terreno chileno luego de sus tres experiencias anteriores en Las Vegas, Estados Unidos.

No se trata y nunca se trató de llegar primera. Me propuse correr esta media maratón y me dije a mi misma que podía y pude — Veta Lugg

La satisfacción de Vesta Lugg

“No se trata y nunca se trató de llegar primera. Me propuse correr esta media maratón y me dije a mi misma que podía y pude”, contó la también cantante, quien si bien acabó la carrera “un poco cansada”, señaló en lun.com que la de ayer fue una carrera casi perfecta para ella.

“Estoy un poco cansada pero eso es natural. He corrido todos mis medios maratones fuera y el aire es muy distinto. Es la primera vez que corro unos 21K en Chile y enfrentarte a un terreno nuevo es siempre un desafío. Estaba perfecto para correr. Encuentro que este es el clima perfecto para correr. Disfruté cada kilómetro. Me encontré con mucha gente durante la carrera y nos sacamos muchas fotos. Eso es algo que no sucede en otros lados”, reveló Vesta, quien completó el recorrido con un destacado tiempo de dos horas, 15 minutos y 51 segundos.

Opens in new window Vesta Lugg. Fuente: Instagram @vestalugg.

Registro que la mediática asume haber conseguido gracias al constante apoyo de su equipo de trabajo, que de forma íntegra, la acompañó en 10 de los 21 kilómetros de carrera.

“Tener a mi equipo acá, al que lo veo todos los días, es emocionante. Nos enamoramos de un proceso nuevo y eso me inspira. Es ver qué más podemos lograr todos juntos”, reconoce.

“Espero motivarlos para que corran sus primeros 21K este año. Siempre soy la que cree en las capacidades de las personas. Nunca subestimo a nadie. Lo más lindo que podemos hacer también es ver en otros la posibilidad de ampliar sus propias capacidades”, agregó la artista, quien tal como dejó ver en sus redes sociales, se acompañó de una especial playlist musical para afrontar el desafío capitalino.

“Tengo una playlist en Spotify que es pública y que se llama Taylor Swift Workout. Esa lista es increíble, la amo. Es perfecta. Y para el resto de la distancia hice una lista propia para correr estos 21 y ahí estaban The Cheetah Girls, Denise Rosenthal, Souflia, Ak4:20, Kid Voodo, entre otros. Eso estaba un poco más bravo, para motivar la segunda parte y creerte el cuento”, finalizó.