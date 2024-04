Prensa argentina celebra golazo de Luciano Cabral y destaca que tras “cinco años preso” anotó el gol del año en Chile

Luciano Cabral no sólo causó impacto este fin de semana en el Campeonato Nacional con el gol de volea que anotó en el triunfo de Coquimbo Unido frente a Everton, por 2-1 en Viña del Mar, sino que su espectacular contorsión cruzó la cordillera de Los Andes para ser destacada por uno de los principales medios deportivos de Argentina.

Y es que el remate de mediavolea del mediocampista chileno-argentino en el estadio Sausalito fue calificado este lunes por ole.com.ar como el “probable gol del año en Chile”, un premio para un futbolista que de “estar cinco años en prisión”, hoy en día coquetea con un posible llamado a la selección de Ricardo Gareca para Copa América y un no despreciable interés de Colo Colo y la U por sumarlo a sus filas.

El golazo de Luciano Cabral

“Acusado de coautor de homicidio, estuvo en prisión en Argentina. En enero de 2023 el volante firmó con Coquimbo de Chile, y este domingo se mandó una joya que fue postulada para gol del año”, resume el medio transandino, que destaca la producción de Cabral desde que “por buena conducta” logró salir de la cárcel “anticipadamente”, para brillar como el “10″ del club pirata.

El presente de Cabral, que tal como consigna el medio deportivo argentino ha sido más de dulce que de agraz, lo tiene en la vitrina de los dos grandes clubes nacionales que pujan en cada bando por conseguir los servicios del jugador.

En su momento, y cuando cumplía condena por participar en un asesinato junto a su padre y un primo en Argentina, el volante había dado luces de esperanzas respecto de una salida de la cárcel. En aquella ocasión, el futbolista aseguró que “hay un 80% de posibilidades que se corte (la condena) y un 20% que siga jugando”.

Y hoy, que ya es una realidad su libertad y su destacado presente en el fútbol, Cabral aseguró en TNT Sports que no ve muy lejana la posibilidad de cumplir el sueño de vestir la camiseta de la selección nacional.

“Uno nunca deja de soñar. Yo sé que no va a ser fácil lograr una nómina, pero tampoco va a ser imposible. Confío mucho en Dios que me va a dar la posibilidad, pero cuando sea el momento”, señaló Cabral, quien ahora no sólo disfruta de su libertad sino que de su exitoso regreso al fútbol profesional.