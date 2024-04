Por culpa de una palta y palmitos: Revelan el precario motivo por el cual Tiane Endler renunció a La Roja

Cuando la selección chilena femenina de fútbol debía jugar la final frente a México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la arquera Christiane Endler presentó su renuncia, indicando que era tiempo de dar espacio a otras jugadoras para que brillarán.

En ese momento, ante la incredulidad de todos, se informó que la seleccionada debía regresar a su equipo en Europa, según se había estipulado previamente.

Pero, a cinco meses del insólito momento, se reveló cuál habría sido la verdadera causa de su sorpresiva renuncia: la precariedad del comité que, incluso, le negaron una ensalada de palmitos y palta, puesto que ese “gasto” no estaba considerado dentro del presupuesto.

Así lo dio a conocer un reportaje de Megadeportes, donde abordaron las precariedades que enfrentan las futbolistas en Chile.

“Cercanos a Tiane Endler le confidenciaron a MegaDeportes que incluso se le negó una ensalada en la concentración de los Panamericanos por no estar en el presupuesto”, desclasificó el periodista Marcelo González en la investigación.

Situación que fue corroborada por el medio Red Gol, quienes agregaron que se había tratado de una ensalada de palmitos y palta, que, para ser comprada, debía ser aprobada por la gerencia de la ANFP.

Una ensalada y falta de estadios

Además del ítem alimentación, también afectó el tipo de estadios que dispusieron para jugar los partidos, puesto que como una forma de ahorrar costos, se utilizó la cancha de Quilín, sin público.

“El gerente general, Pablo Silva, exdirector ejecutivo de Azul Azul no autorizó el gasto y también es uno de los responsables de otro hecho que desencadenó la renuncia de la ganadora del The Best en 2022. Los partidos de la selección que se disputaron en Quilín, según fuentes de AlAirelibre.cl, se debieron a que Silva no autorizó el arriendo de estadios para el fútbol femenino. Los gastos de arriendo, operativos y de ticketera, junto con la baja recaudación, fueron las razones por las que el gerente general no autorizó que la selección femenina jugara en recintos deportivos más grandes”, indicó el medio Al Aire Libre en Cooperativa.