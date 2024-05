La delantera “azul” mete miedo con su alto poder de fuego

Universidad de Chile está reverdeciendo laureles de la mano técnica de Gustavo Álvarez. Consumado ya un tercio del Campeonato Nacional 2024, los “azules” siguen invictos, con siete triunfos y tres empates en las primeras 10 fechas.

Si bien la “U” ha destacado por su sólida defensa, siendo el segundo equipo menos batido del torneo con siete goles, apenas por detrás de Palestino con seis, también ha mostrado un alto poder de fuego que mete miedo. En ese ámbito es el tercer cuadro más anotador, con 19 tantos, sólo por debajo de Unión Española, con 22, y Deportes Iquique, con 20, justamente su rival de este domingo en el estadio Este Roa Rebolledo de Concepción y el que lo persigue más de cerca en la tabla.

Para esto, ha sido fundamental su dupla ofensiva estelar, compuesta por Cristian Palacios y Leandro Fernández, como igualmente el aporte de Luciano Pons, quien está ingresando en los segundos tiempos para colaborar con su cuota. Los números de los tres hablan por sí solos.

Por el lado del “Chorri”, después de su doblete dominical ante Huachipato en Talcahuano, ya lleva seis dianas. Con ellas, se ubica como escolta entre los máximos artilleros del certamen doméstico, empatado con Rodrigo Contreras, de Everton, y solamente a una de Steffan Pino, de los “Dragones Celestes”.

El uruguayo pelea por ser el goleador del campeonato local, algo que un jugador “laico” no consigue desde hace siete años. El más reciente fue Felipe Mora, que con 13 conversiones fue clave para la consagración en el Clausura 2017.

A su vez, el “Lea” es el futbolista más desequilibrante del “Romántico Viajero” si se consideran sus participaciones de gol. Esto, porque además de las tres veces que llegó a la red, acumula cinco asistencias (incluidas dos en el pasado triunfo contra los “acereros”), siendo quien encabeza este apartado en la liga chilena, con una más que el iquiqueño Enzo Hoyos, Ismael Sosa (Ñublense) y Ariel Uribe (Unión Española).

Para finalizar, el espigado centrodelantero argentino, luego de haber debutado con una expulsión en la victoria por 1-0 sobre Audax Italiano en Ñuñoa, ha sabido hacerse un espacio entrando en los complementos de los partidos. Y ya marcó en dos de los últimos tres.

Así, el promedio del ex atacante de Independiente Medellín no es para nada despreciable, dado que no ha tenido tanta acción en esta primera decena de jornadas. Con 269 minutos en cancha, suma un tanto cada 134′, incluso mejor que el de su compatriota transandino, quien tiene uno cada 264′, mientras que el “charrúa”, quien está a punto de nacionalizarse chileno, tiene uno cada 88′.