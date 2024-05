“No me arrepiento”: Gonzalo Jara recuerda la Copa América de 2015 y el polémico “incidente del dedo” con el uruguayo Edinson Cavani

A pocas semanas de que se inicie la edición 48 de la Copa América, que este año tendrá sede en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio, Canal 13 anunció el inicio del programa “Generación Dorada”, que revivirá la campaña que llevó a la Selección Chilena a obtener ese trofeo en 2015.

El programa, conducido por Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello será emitido todos los domingos a las 14:30 horas, donde uno de los primeros invitados será el defensa de dicha selección, Gonzalo Jara.

El exfutbolista recordará su paso por la selección de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, y hablará directamente del recordado “incidente del dedo” con el futbolista uruguayo Edinson Cavani en la etapa de cuartos de final de la Copa América 2015, hecho que fue ampliamente criticado en su momento y que finalmente llevó a que Jara se perdiera la final del torneo.

Jara y el “incidente del dedo”: “No me arrepiento”

Así, al referirse al hecho y recordar cómo se analizaron las imágenes en ese momento, Gonzalo Jara señaló que “no me arrepiento en absoluto. ¿Quién no la hizo de los que jugaron fútbol? ¿Quién no pisó a un compañero? Era algo que después sale como se vio, y es lamentable, pero no me arrepiento para nada. Si la consecuencia de esto fue que Uruguay jugara con 10 y ser campeones de América, no me arrepiento”, indicó.

Por su parte, el periodista y conductor del espacio, Ignacio Valenzuela, añadió sobre el programa sobre la “Generación Dorada” que “Jara fue uno de los pilares de esa Roja, abarca el período de construcción de ese equipo, por eso entrevistarlo es un honor. Este programa sirve como preámbulo ideal para empezar a vivir la Copa América, recordando los momentos dorados de esa selección”.