“Yo no iba ir a los prostíbulos”: Manuel Astorga reveló por qué fue excluido como PF de Marcelo Ríos

Conocida la rivalidad entre Marcelo Ríos y Manuel Astorga, ahora el preparador físico reveló nuevos antecedentes respecto a su marginación del equipo del tenista, dando cuenta de practicas alejadas a lo estrictamente deportivo, a las que él no estaba dispuesto a participar. Como por ejemplo, acompañarlo a prostíbulos.

Así lo reveló en conversación con los programa El Show de PrensaFútbol y PrensaDeportes, consignó La Tercera.

Sus dardos apuntaron directamente con el extécnico Luis Lobos, señalando que todos los entendidos hablaban que era un mal elemento para el deportista.

Manuel Astorga también aprovechó de repasar a Luis Lobo, ex DT de Ríos, y lo coloca como otro de los motivos que gatilló su alejamiento: “Si aparecía un sujeto como Luis Lobo, ahí todos se daban cuenta. El mismo Nick Bollettieri se daba cuenta y me lo decía. Ahí venían dos opciones, te sumabas o te excluían”.

Tras ello, contó porque lo sacaron de su trabajo como PF.

El motivo que marginó a Manuel Astorga

“Y a mí se me marginó, porque yo no iba a ir a los prostíbulos, no me iba a dedicar a tomar ni turistear, no iba a andar en juergas, ni meterle los hielos en el vaso al deportista o ser su nana haciéndole trámites. Tampoco le iba a llevar los bolsos a la lavandería, por eso ahí quedas fuera del sistema”, reveló.

Además, previamente recalcó lo difícil que se tornó trabajar con Ríos, quien pasó por 14 entrenadores, debido a las desavenencias.

“Solo nombrar que con el impresentable Marcelo Ríos trabajé con 14 técnicos y sin lugar a dudas que con los que más rendimiento sostuvo fueron Nick Bollettieri, Larry Stefanki y Peter Lundgren. Los demás no es que hayan hecho un mal trabajo, pero ya cuando el deportista va creciendo, sobre todo en estructuras de personalidad complejos como Ríos, aparece la soberbia, el dinero y creen que se las saben todas”, sentenció Astorga, quien rompió relación laboral con Marcelo cuando lo acusó de haberlo atropellado.