“¡Esto también es tuyo, Javi!”: Altamirano se emociona con gesto de sus compañeros en celebración del título de Estudiantes

Estudiantes de La Plata consiguió este fin de semana el título del fútbol argentino luego de vencer en definición por penales a Vélez Sarsfield (tras empatar 1-1 en los 120 minutos de juego), sin embargo, el momento más emotivo de las celebraciones del club platense lo protagonizó el delantero chileno Javier Altamirano, quien luego de sufrir una trombosis durante un partido del torneo local, quedó al margen del equipo en la parte final del campeonato.

Esto, luego de ser llamado por el capitán del equipo, José Sosa, para levantar la copa entre todos los deportistas del cuadro pincharrata. Un gesto que el nacional reconoció haberlo emocionado tanto como lo hizo con su familia e hinchas del club argentino.

Yo de salud estoy bien, tengo dos plus: uno es mi hijo y el otro es el campeonato — Javier Altamirano

La emoción de Javier Altamirano

“La verdad es que me pone muy feliz estar acá con el grupo. Me hacen sentir parte de todo esto sabiendo que no estuve en el último tercio del campeonato, pero me hicieron sentir parte de esto y eso me genera muchísima felicidad”, contó el chileno, uno de los entrevistados por los canales transandinos en la cancha luego de la obtención del título.

Con la emoción a flor de piel, el chileno reconoció que si bien “todos somos jugadores, antes de eso somos personas, y eso (invitarlo a levantar la copa) habla muy bien del grupo humano que hay dentro del club”, sinceró Altamirano, quien en sus redes sociales testimonió en varias imágenes y videos el emotivo gesto de sus compañeros.

Javier Altamirano publicó en sus redes sociales las celebraciones de Estudiantes de La Plata. Fuente: Instagram @javialtamirano7.

“Por ahí a uno, como jugador, le hubiese gustado estar siempre dentro del campo, en la cancha, en el vestuario, pero por la situación que pasó no me tocó estar. Ellos (compañeros) siempre me preguntaron cómo estoy, cómo estaba mi pareja, así que por esa parte me pone muy feliz”, dijo.

Me hicieron sentir parte de esto y eso me genera muchísima felicidad — Javier Altamirano

“Le doy gracias a Dios y a la vida por haber llegado a un club como Estudiantes”, afirmó el nacional, quien ratificó el positivo cuadro de su proceso de recuperación a la trombosis.

“Yo de salud estoy bien, tengo dos plus: uno es mi hijo y el otro es el campeonato. Esta es mi segunda medalla de campeón (el año pasado fue campeón en Chile con Huachipato) y me genera mucha felicidad, por ahí no he jugado lo que he querido, pero eso ya pasa a segundo plano, lo importante es la vida, estos momentos y estoy muy feliz”, finalizó.