“Muy sacrificado en lo que hace”: ¿Quién es Ulises Ortegoza y dónde surgió su vínculo con Chile para ser nominado a la Roja?

De los 55 nombres propios que Ricardo Gareca convocó en la lista provisional de seleccionados chilenos para jugar en Copa América hubo uno que sorprendió a los hinchas nacionales.

El mediocampista de 27 años, Ulises Ortegoza, un futbolista argentino de Talleres de Córdoba que se hizo un espacio en la nómina de la Roja gracias a un especial vínculo con nuestro país.

Novel candidato a la Copa América

Y es que su abuela paterna, Carmen López, llegó hace más de seis décadas a la nación transandina junto a sus padres, en una aventura que terminó por afincar a la mujer desde sus 11 años a los 73 que actualmente tiene. En ese período, matrimonio de por medio y la muerte de sus progenitores en Argentina, nació Diego Ortegoza, uno de sus hijos y padre de su nieto Ulises.

“Estar en la nómina de los 55 jugadores ya es un gran avance y lo vemos como algo muy positivo. Él se llama Diego Ulises, tiene mi primer nombre, y el vínculo con Chile viene de mi mamá, Carmen López Orrego, que es de Santiago de Chile, pero llegó a los 11 años a vivir a Argentina y no se fue más. Se vino pequeña, según la historia que le contó a mí y a mis hermanos, y llegó con sus padres a San Nicolás de los Arroyos, en la Provincia de Buenos Aires, y aquí hizo su vida”, recuerda el papá del mediocampista de Talleres.

“Mi madre está viva y es un orgullo grande para ella. La historia deportiva de Ulises partió aquí, en el equipo de baby fútbol de San Nicolás y después de esa etapa fue un tiempo a las inferiores de Rosario Central. Luego abandonó un tiempo el fútbol, pero lo retomó; volvió a las canchas y lo hizo con todo. Primero en Los Andes y luego fichó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde jugó unos meses y dio el salto grande a Talleres de Córdoba. Se fue a la B Metropolitana, nuestra tercera categoría, a un club de la Superliga en muy poco tiempo”, agregó en lun.com el orgulloso padre de Ortegoza, quien sólo tiene elogios para lo que logró su hijo en pocos años.

“Yo siempre lo critico, jajajá, pero es para que mejore todavía más. Juega en la mitad de la cancha en cualquier posición. Es muy dinámico, muy sacrificado en lo que hace, aquí se le considera que tiene cuatro pulmones porque no se cansa nunca. Sabe definir bien. Le hizo un gol a River Plate en el Monumental que fue espectacular y quedó en la historia de San Nicolás. Hay varios jugadores que han salido de nuestra ciudad, pero hacerle un gol a River en su estadio es otra cosa”, dijo.

“Estoy muy feliz, aunque me enteré por las noticias la mañana de este lunes. Sabía porque nosotros acá en San Nicolás, su ciudad natal, hicimos todos los trámites hace unos seis o siete meses e incluso más, estuvimos haciendo todos los papeles en el consulado para que se nacionalice chileno”, puntualizó.

“Buscamos varios papeles antiguos de mi madre. Su certificado de nacimiento y luego me nacionalicé yo para apurar todo. Todo sea por él, siempre le dije que yo con él voy hasta la China. Desde hace rato veía las noticias porque mi hijo no me adelantó nada. No sabíamos si era verdadero o falso y ya lo confirmamos este lunes”, finalizó.