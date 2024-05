Escándalo en Argentina por argumento de árbitro para no expulsar a jugador que le pegó un combo a Paulo Díaz: “Debo verlo más rápido”

Duras críticas recibió este miércoles en los principales medios deportivos argentinos el árbitro brasileño Anderson Daronco, quien anoche decidió no expulsar al jugador de Nacional de Montevideo que agredió con golpe de puño al defensor chileno de River Plate, Paulo Díaz.

La imagen, tan viral en redes sociales como lo fue la batahola que se originó a los 49 minutos del encuentro que uruguayos y transandinos igualaron 2-2, desató la indignación en medios como Olé o TyC Sports, que cuestionaron los argumentos que el árbitro dio a sus colegas del VAR para mantener en cancha a Franco Romero, el jugador que agredió a Díaz; y a Leandro Lozano, el futbolista de Nacional que inició la descomunal gresca luego de darle “un planchazo” a Rodrigo Aliendro.

El golpe de puño a Paulo Díaz

“El increíble audio del VAR del escándalo entre Nacional y River”, tituló en su sitio web ole.com.ar, que en su nota aseguró que pese a la insistencia de los asistentes del sistema de video, el brasileño decidió dejar sin sanción a ambos agresores.

“Tal como de costumbre, Conmebol le dio difusión al backstage de la decisión. Y hasta en el audio de presentación del video, con una voz en off contextualizando, se dio a conocer que había que expulsar (a Romero y Lozano), aunque reglamentariamente la decisión siempre es del árbitro, independientemente de lo que le sugieran desde el VAR. Y un dato: cuando Daronco informa que iba a seguir con una (tarjeta) amarilla e iba a agregar otra (por el puñetazo a Díaz), no hubo respuesta desde la cabina”, indicó el diario deportivo.

Opens in new window Tras recibir el golpe de puño, el VAR liberó el audio donde el árbitro decidió no expulsar al agresor de Paulo Díaz. Fuente: Captura de pantalla de la transmisión del partido de Copa Libertadores entre Nacional de Montevideo y River Plate, por ESPN.

En la misma línea, el portal de TyC Sports calificó de “escandaloso” el argumento de Daronco, poniendo énfasis en los reclamos del técnico millonario y Nacho Fernández, quienes lamentaron las agresiones sin sanción a Díaz y Aliendro.

“Yo traté de separar, no vi bien qué fue lo que pasó, pero después me arrimé a la pantalla del VAR y se ve una piña a Paulo Díaz que creo que merecía roja”, dijo Fernández, en tanto que Demichelis aseguró que “por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después al jugador que amonestaron creo que merecía no seguir en el campo”.

Y es que la molestia del plantel millonario y la prensa deportiva local estuvo en el inesperado argumento que encontró Daronco para no expulsar a los jugadores de Nacional, y que fue revelado una vez liberados los audios del VAR por parte de la Conmebol.

“El VAR, en chequeo protocolar, analiza ambas acciones e identifica la primera como una tarjeta roja por juego brusco grave y la segunda como una conducta violenta, por lo que llama al árbitro a una revisión en campo. Este decide mantener la tarjeta amarilla mostrada inicialmente y amonesta al jugador de blanco por el golpe en la cara del rival (Díaz). Cabe destacar que según el protocolo VAR, el árbitro es el encargado de la decisión final”, explicó Conmebol, que reveló además los diálogos de Daronco.

En el primero, el brasileño asegura que si bien la jugada contra Aliendro fue “fuerte”, su agresor va “al balón”, lo que justifica su tarjeta amarilla a Lozano; mientras que en el caso del puñetazo al defensor chileno aseveró que “(la imagen) está en cámara lenta, tengo que verla más rápido. Lo del número cinco (Romero) no me cierra para tarjeta roja”.