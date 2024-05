Árbitro acepta que se equivocó en la semifinal de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich

El Real Madrid logró clasificarse una vez más a la Final de la UEFA Champions League, luego de eliminar al Bayern Múnich por marcador global de 4-3.

Sin embargo, el encuentro estuvo rodeado por la polémica, ya que en los últimos minutos se le anuló un gol a los bávaros. Esta anotación alargaba el encuentro a tiempo extra.

Abanderado confesó su error técnico a jugadores alemanes

Pero el silbante decretó un fuera de lugar, que no debió ser marcado. Incluso, algunos futbolistas del Bayern revelaron que el nazareno les dijo que se equivocó.

¿Cuál es el error en la jugada del min ‘113? Real Madrid Vs Bayern #championsleague pic.twitter.com/KabxYa90D2 — vasquezJB72 (@JuanBautis73944) May 9, 2024

“Creo que esto es un gran error y a un gran grado. Si es fuera de juego o no, no lo sé. Puedes comprobarlo, pero si no lo marcas, ¿cómo podrás verlo (en el VAR)? En el segundo gol de Joselu también hubo en fuera de juego. Si lo deseas, está bien, no pasa nada. Pero ahora hay una diferencia y es una pena”, relató el defensor holandés Matthijs De Ligt.

El entrenador alemán reveló que el abanderado les pidió disculpas

Además, el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel confesó que el abanderado le relató que tomó una mala decisión, ya que debió dejar seguir la jugada, hasta que se concretara la posición adelantada.

“El juez de línea dijo: ‘Lo siento’. Eso no ayuda a este nivel, levantar la bandera en una decisión como esta, en una decisión cerrada en el último minuto y el árbitro tampoco, el árbitro no tiene que silbar. Ve que ganamos la segunda pelota, ve que conseguimos un tiro”, relató.