Sagredo cree que discusión con Valdivia causó más tensión en redes sociales que entre ellos: “Hemos protagonizado cruces más calientes”

Fue quizás el momento más comentado en las redes sociales del encuentro que anoche Colo Colo perdió ante Fluminense (1-0), más que el remate de Vicente Pizarro que dio en el vertical izquierdo del arco de Fabio o el cabezazo de Manoel que decretó la victoria de los cariocas, la tensa diferencia de opinión entre el periodista Francisco Sagredo y Jorge Valdivia.

Todo en el contexto de un habitual análisis estadístico en el programa “F90″, de ESPN, en esta ocasión aportado por la periodista Andrea Hernández, donde se evidenciaba que pese a tener la posesión del balón los albos no remataron ni una sola vez al arco de Fluminense en el primer tiempo.

La respuesta de Francisco Sagredo

Un dato que según Valdivia era incorrecto, más cuando en pantalla se mostraba el remate desviado de Cristian Zavala a los 18 minutos de juego.

“¿Y ese remate? ¿No fue al arco?”, deslizó el Mago, quien ratificó su postura bajo el argumento de “yo jugué a la pelota”, y eso “para mí era un remate al arco”.

Precisamente ese argumento fue el que dio paso a la comentada discusión con el rostro de ESPN, quien le evidenció al Mago sus diferencias respecto de tal antecedente.

La polémica no tardó demasiado en tomarse las redes sociales, donde el momento se convirtió en tendencia de la red social X, ya sea con opiniones en favor del argumento de Valdivia o de la respuesta de Sagredo.

“Bueno, primero, para mí no fue un incidente. Para mí fue una situación que se da muchas veces, bien seguido, en un programa que es por definición de debate, intercambio de opiniones y que además tiene relación con algo que apasiona, que es el fútbol. Así que yo no lo catalogaría como incidente”, aseguró el periodista a publimetro.cl.

Tan convencido que lo de anoche no fue tan polémico, Sagredo apunta que “con el Mago, con quien tengo una excelente relación, y con quien hablamos en la mañana, me he agarrado más fuerte que lo de ayer, así que no le doy una connotación de mucha importancia. O sea, yo no estoy enojado con el Mago y él no está enojado conmigo. Fue un cruce como se da muy seguido en un programa como el nuestro, como el F90″.

“A mí lo que me compete, por los años que llevo trabajando con exfutbolistas en los medios, en televisión y en radio, para mí es una combinación muy positiva. La experiencia sobre el pasto, en el camarín, con la presión de una hinchada del futbolista, con el conocimiento, de la información, de la fuente, de la estadística, de la experiencia, de las coberturas internacionales, de conocer a los personajes, etcétera, del periodista. Yo creo que es un buen amalgama. Creo que funciona bien. Por eso a nivel mundial, la tendencia es que haya una combinación de roles”, aclaró el conductor del programa, quien valoró la mixtura entre periodistas y exfutbolistas en paneles deportivos.

“Creo que cuando son puros periodistas no es bueno. Creo que cuando son puros futbolistas, tampoco es bueno. Esa es mi impresión personal. Creo que el futbolista entrega una visión que obviamente es única porque él tuvo una vivencia de lo que estamos hablando. Creo que el periodista, sobre todo cuando lleva años en la actividad, en que como es mi caso, le ha tocado hacer coberturas por todo el mundo, de todo tipo de torneos, conocer a los mismos que hoy día son mis compañeros de panel, haberlos conocido en sus casas en el extranjero, en su realidad en distintos clubes del mundo, o en mundiales, en copas América, etcétera, genera que sea interesante. Que sea algo que aporta”, dijo.

El argumento de Jorge Valdivia

“Creo que cualquier exageración para cualquier lado es mala, y yo por lo menos siento que el argumento de ‘yo jugué y tú no’ no es valedero porque se trata de poner por encima una realidad. Tú jugaste y yo no. ¿Y qué tiene que ver eso? Es como que yo dijera ‘tú no puedes ser comunicador, porque no estudiaste comunicación. Porque no pasaste por la universidad’. Y yo no creo eso. Yo creo que una persona que no estudió formalmente para ser comunicador puede ser un comunicador de vivencias, de opiniones, de experiencias. Y al mismo tiempo creo que un periodista, en mi caso al menos, yo hablo por mí, que lleva 25 años ligado a este mundo del deporte de las comunicaciones, y que jugué 40 años en ligas, puedo hablar algo de fútbol”, agregó.

“Entonces, creo que anularse por ese tipo de posiciones no es correcto ni para uno ni para el otro lado”, insistió.

-¿Das por superado este incidente?

- Reitero lo que dije al principio. No dimos por superado nada. Comentamos ‘oye, se viralizó el cruce de ayer’, y nada. ‘Sí, yo quise decir esto, yo quise decir lo otro’, nada. Insisto, en el programa me he agarrado mucho más fuerte con Jorge o con Dante (Poli), o Barti (Marcelo Barticciotto) con (Sebastián) Esnaola. Esto es permanente. A veces, se agarran futbolistas con futbolistas, o me agarro yo con Esnaola, que somos los dos periodistas del panel. Entonces, de verdad, no tuvo una connotación interna del programa o en mi relación de compañero de trabajo con el Mago, al nivel de lo que pasó en redes sociales.

- Pero en redes sociales se comentó bastante lo del argumento de Valdivia para validar su opinión.

- Ahora, quizás este es un tema. Está instalado. Hay que pensar de que ha existido un ingreso abundante de jugadores a los medios de comunicación, y que para mí está muy explicado en que se están retirando los jugadores de la generación más exitosa del fútbol chileno. Entonces, obviamente para los medios es atractivo tenerlos y, bueno, como en todo orden de cosas, hay algunos que están más listos que otros y eso va a ir funcionando en la medida que vaya pasando el tiempo, que vayan ganando experiencia y todo. Pero como te digo, esto no fue una conversación (...) no es que en la mañana me llamó Jorge, o yo lo haya llamado a él pa’ decir ‘oye, estoy enojado contigo’ o viceversa, porque yo creo que hemos protagonizado cruces más calientes que el de ayer. Lo que pasa es que el de ayer tiene que ver con un tema que está como medio, como lo dijiste tú, que intuiste en las redes sociales. Ahí hay una discusión en las redes sociales de si es valedero o no imponer una opinión solo porque uno jugó o no jugó. Yo creo que no. Como no es valedero que alguien no pueda opinar o ser comunicador porque no estudió comunicación o periodismo.