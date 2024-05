De no creer: para ausentarse, un futbolista habría hecho jugar a su hermano gemelo

Edgar Ié, futbolista del Dinamo Bucarest, en Rumania, es investigado por las autoridades del club y la organización de La Liga 1, máxima categoría entre clubes del país del sureste europeo, esto porque habría hecho jugar a su hermano gemelo para que él pudiera ausentarse.

El nacido en Guinea Bissau, se formó en Sporting de Lisboa, y participó en varios procesos de formación en las juveniles de Portugal. Además, fue parte del Barcelona B, e incluso logró jugar un partido en el primer equipo del equipo Culé de Luis Enrique (hoy DT del PSG) por Copa del Rey versus el Huesca, el 3 de diciembre de 2014.

Investigación por posible trampa

El insólito hecho trascendió la mañana de este lunes 13 de mayo, luego que la prensa deportiva rumana confirmara que el defensor de 30 años está siendo investigado porque habría hecho jugar en varios partidos a su hermano gemelo, Edelino.

Según el periodista Daniel Sendre, responsable de dar la primicia del caso, dentro del staff del cuerpo técnico comenzó a levantarse las sospechas ante las sorpresivas malas actuaciones del jugador, además, por el hecho de que en los encuentros por los que se duda, no logró en ningún momento hablar inglés, lenguaje que domina según quienes lo conocen desde hace años atrás.

“ Fue la primera noticia que leí este domingo. Parece surrealista. Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Nadie lo negó. Supe que tiene un hermano gemelo que también juega al fútbol ”, indicó Florin Prunea, ex jugador y ex presidente del Dinamo Bucarest.

Además de los equipos mencionados, Edgar Ié vistió las camisetas del Villarreal (España), Lille (Francia), Feyenoord (Paises Bajos) y Trabzonspor (Turquía). Por su parte, Edelino también se formó en Sporting, no obstante, su carrera se ha desempañado más en el ascenso de Portugal, y desde diciembre, se encuentra sin club.