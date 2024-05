El amoroso reencuentro de Alejandro Tabilo con su polola en Roma tras alcanzar su primera semifinal de un Masters 1000

La nueva proeza de Alejandro Tabilo, actual 32° del ranking de la ATP Tour, de clasificar esta mañana por primera vez en su carrera a una semifinal de un torneo Masters 1000 en Roma, no sólo tuvo su punto máximo luego de vencer por 6/3 y 6/4 al chino Zhang Zhizhen (56°), sino que en su trayecto en camarines donde aparte de encontrarse con sus incondicionales hinchas, su hermano Sebastián y uno de sus mejores amigo, Néstor Vera, por fin pudo reencontrarse con su polola, la argentina Malena de Lorenzo.

Un encuentro que fue captado por las cámaras de la señal de Tennis TV, que evidenció el profundo amor del tenista nacional por su novia, a quien abrazó en un fuerte abrazo luego de darle un tierno beso.

La compañera de Alejandro Tabilo

Y es que tras la victoria del domingo pasado frente al número uno del mundo, Novak Djokovic, la ingeniera comercial decidió tomar el primer vuelo desde Santiago a Europa para apoyar en persona a su pareja, quien en el trayecto de su novia a Roma, despachó del foro itálico al ruso Karen Khachanov, en octavos de final; y esta mañana -ya con Malena en las tribunas- a Zhizhen en cuartos.

“Él me pidió pololeo (...) nos conocimos a distancia (...) hablábamos por teléfono, WhatsApp y siempre me sorprendió su preocupación y lo atento que era, cuando realmente no lo podía ver (...) es una persona muy simple, muy generoso, no busca llamar la atención y eso me gusta mucho”, señaló hace algunos días Malena en lun.com, medio donde reconoció que si bien no se siente la responsable del gran rendimiento mostrado por el tenista nacional en las últimas semanas, el chileno “siempre me agradece por el apoyo”.

“Es un trabajo que viene desde hace años, con apoyo de su familia y equipo. Pero sí, le ayuda mucho a un deportista que tiene una vida muy solitaria tener un apoyo constante como el de una pareja (...) creo que sí le ha ayudado, me lo ha dicho, le sirve el apoyo de afecto constante, el tener a alguien que te espere en Chile cuando vuelvas o que también viaje contigo”, confesó.

Opens in new window Alejandro Tabilo tuvo un amoroso reencuentro con su polola al finalizar su partido de cuartos de final en el Masters 1000 de Roma. Fuente: Instagram @tennistv.

Por lo pronto, el nacido en Canadá ya prepara lo que será su partido más importante a la fecha. Una de las semifinales del Masters 1000 de Roma ante el alemán Alexander Zverev (5°), quien avanzó a esta fase esta tarde luego de imponerse al estadounidense Taylor Fritz (13°) por parciales de 6/4 y 6/3, y que el próximo viernes se medirá al chileno en la pista central del foro itálico.