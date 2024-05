“Me gustaría proyectarme...”: Marcelo Díaz anticipa el fin de su carrera como futbolista y ve posible su llegada a la televisión

Este domingo, a las 14:30 horas se transmitirá un nuevo episodio del programa deportivo “Generación Dorada” de Canal 13, donde el invitado será el actual capitán de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, quien conversará con Juan Cristóbal Guarello e Ignacio Valenzuela sobre su experiencia en la Copa América de 2015 y otros temas, como su futuro.

Así, el deportista indicará que luego que fue la dura eliminación del Mundial 2014 ante Brasil lo que forjó el ánimo de la Selección Chilena para ganar la Copa América de 2015.

“Se forjó por la eliminación que tuvimos en Brasil, quedamos con una estocada en el corazón y la forma de remediarla era con la Copa América. Yo creo que podríamos haber sido finalistas en esa Copa del Mundo, pero nos tocó Brasil, que eran los dueños de casa, era sortearlos a ellos. Además, quedamos eliminados en penales. Fue duro, sabíamos que teníamos todo para pelear. Quedamos tan dolidos y tan picados que al año siguiente la Copa América en Chile tenía que ser nuestra”, dirá Marcelo Díaz.

A lo anterior, agregará que “nos propusimos ser campeones: teníamos plantel, teníamos entrenador, estábamos en nuestro país, todas las condiciones estaban dadas para que obtuviéramos el título. Todos los partidos fueron muy difíciles, pero nosotros sabíamos lo que queríamos y que íbamos a dejar la vida por conseguir ese logro, porque estábamos en nuestra casa”.

“Fuimos el mediocampo más hermoso...”

En tanto, sobre sus compañeros, el mediocampista de La Roja tendrá especiales palabras para Arturo Vidal y Charles Aránguiz, con quienes aseguró “fuimos el mediocampo más hermoso que ha tenido la Selección Chilena. Mis mejores compañeros de cancha, lo mejor que yo vi. Eso se lo puedo pelear a quien se ponga al frente. Y si sumas un cuarto, Valdivia, es un mediocampo simplemente increíble”, dirá.

Finalmente, al referirse a su futuro, Marcelo Díaz indicará que ve que su retiro está próximo, el que podría darse el próximo año.

“Siento que pronto ya viene el final de mi carrera, no sé si este año, posiblemente el próximo. Me gustaría también proyectarme en la televisión porque me gusta, pero primero es el fútbol, es en lo que más pienso”, reflexionará.