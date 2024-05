“Tengo que darle todo el crédito”: Zverev se rinde ante Alejandro Tabilo pese a vencerlo en el Masters 1000 de Roma

Pese a que esta mañana selló su clasificación a una nueva final de un torneo Masters 1000 luego de vencer en tres sets, y en dos horas y 17 minutos al chileno Alejandro Tabilo, el alemán Alexander Zverev no escatimó en elogios para su rival, quien en sus palabras fue “la razón por la que no he jugado bien”.

Y es que los primeros juegos del tenista nacional en la pista central del Foro Itálico fueron de lo mejor que se ha visto en el desarrollo del torneo romano, con un Tabilo atacando con agresividad la bola y matizando entre potentes golpes de fondo de cancha y una serie drops que dejaron más de alguna vez impávido a Zverev.

Los elogios para Alejandro Tabilo

Rendimiento impecable que se tradujo en un contundente 6/1 en el primer set, que duró solamente media hora gracias a la rapidez con la que el chileno borró de la arcilla italiana al germano.

No me dejaba jugar. Tengo que darle todo el crédito por no dejarme sacar mi juego — Alexander Zverev

“No he jugado bien, pero él ha sido la razón por la que no he jugado bien. Salió a la pista golpeando extremadamente fuerte y jugando muy agresivo. No me dejaba jugar”, recordó Zverev en conferencia de prensa, quien tras ese duro golpe supo reponerse para llevar el segundo set a un tie break que le permitió salir del pozo.

“Tengo que darle todo el crédito por no dejarme sacar mi juego”, agregó el deportista europeo, quien si bien alcanzó la final del MS de Roma al ganar el segundo y tercer set por 7/6 (4) y 6/2 a Tabilo, se rindió ante el inicio avasallador del nacional.

“No es fácil jugar agresivo contra un rival que intenta atacar cada golpe. En el primer set apenas toqué la pelota. Para jugar agresivo necesitas algo de ritmo y no lo tuve hoy”, explicó.

“Al final, a veces también se trata de encontrar soluciones y hoy la encontré”, finalizó.