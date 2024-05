“No aprendió nada”: el historial de desafortunados gestos y comentarios que sepultan a Nicolás Castillo

Nicolás Castillo fue protagonista casi excluyente del importante triunfo de la UC sobre la U en el pasado clásico universitario por 2-1, y no por sus goles o asistencias, sino que por un nuevo episodio de violencia en los estadios al burlarse de los hinchas azules con un grosero gesto que no sólo fue cuestionado por los afectados, sino por la gran mayoría de los comentaristas deportivos.

Una grosera postal del delantero cruzado con sus manos, que llevó a los dirigentes de la UC a pedir disculpas públicas en sus redes sociales con un mensaje en el que incluso omitieron su nombre.

El historial de desaciertos de Nicolás Castillo

“Cruzados lamenta las expresiones y gestos de un jugador de nuestro plantel a la hinchada rival y ofrece las disculpas correspondientes. Estas actitudes no se condicen con los valores que debe manifestar todo representante de nuestra institución”, indicaron en Cruzados.

“Lo que llama la atención es que este chico no aprendió nada, estuvo a punto de perder la vida, a punto de dejar el fútbol, uno cree que esas cosas te sensibilizan, te dejan en un plano de entender cómo es la vida, pero no le sucedió absolutamente nada”, apuntó, por su parte, el comentarista de radio Agricultura, Patricio Yáñez, quien aseveró que el gesto de Castillo “es de una ordinariez, una grosería, al publicarlo después en las redes sociales que me parece que no tiene nada que ver”.

“Él es un chico que ha crecido, entiendo que ha ido mejorando en lo futbolístico, en lo físico, sigue siendo una alternativa, está ahí, se ha sacado la cresta también para estar ahí, después de lo que vivió y tener estas actitudes me sorprende. La vida te golpea, te da oportunidades y demuestra que puedes con madurez”, dijo el exfutbolista.

Con todo, el gesto de Castillo no es el primero en su historial de polémicas con otros equipos, donde incluso ha ofendido a excompañeros en la UC, como José Pedro Fuenzalida o Cristopher Toselli; o ex colegas de profesión, como Johnny Herrera.

Ya en su momento, y estando fuera de la UC (como jugador del América de México), el Nico escribió en sus redes sociales en contra de la capitanía de Fuenzalida. Su pasado en Colo Colo (donde jugó 5 años) fue suficiente para que Castillo pidiera que dejara la jineta en la precordillera luego que el Chapa reconociera en una entrevista -en 2020- que “Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”.

“Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos”, escribió Castillo en sus redes sociales.

Dos años más tarde, y con motivo del tetracampeonato de la UC, Catillo echó pie atrás en sus cuestionamientos para agradecerle a Fuenzalida por el histórico hito deportivo. “Chapa, te deseo lo mejor en todo lo que viene, tantos momentos juntos que vivimos tanto en nuestro club como en selección, me apoyaste en un momento difícil de mi vida y eso se recuerda siempre”.

En 2023, y con motivo de la llegada de Toselli a la U, el ahora delantero de la UC tuvo duras palabras para el arquero formado en la precordillera.

“En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”, escribió Castillo, quien obtuvo una diplomática respuesta del arquero. “No me quiero desgastar respondiéndole, le tengo cariño y no vale la pena referirse a eso”, dijo Toselli, quien nuevamente recordó el episodio este año -con motivo de un partido amistoso que jugaron ambos equipos en Coquimbo-, para superar la polémica.

“Para mí eso no es relevante. No es un tema que he pensado. A Nicolás le tengo mucho respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros. Pero para mí, no va más allá”, dijo el portero.

La serie de polémicas de Castillo incluso tuvieron a otros protagonistas. Como el técnico de la rama de baloncesto de la U, Isaac Arévalo, quien a fines del año pasado denunció al futbolista por haberlo amenazado sólo por “llevar una polera con el logo de Universidad de Chile”.