Hansi Flick, el técnico que apunta a sustituir a Xavi en el Barcelona

Los últimos rumores que rodean al FC Barcelona, apuntan a que Xavi Hernández no continuará como estratega del equipo la próxima temporada.

Aunque el deseo del estratega español era quedarse, las últimas semanas se rompió la relación con Joan Laporta.

Hansi Flick, el alemán que podría ser el nuevo técnico del Barcelona

Todo esto surgió a raíz de unas declaraciones que dio Xavi, en las que dejó en claro que la situación del equipo era complicada.

Ese comentario no cayó en gracia a la directiva, por lo que les hizo replantear el futuro del timonel en la institución.

“Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa.

“Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça”, dijo Hernández.

Desde entonces, una serie de rumores rodearon a la institución. Incluso, está fuerte el rumor de que Hansi Flick, director técnico alemán, será el hombre elegido para sustituir a Xavi.

Recordemos que el timonel teutón causó una grata impresión en el balompié internacional, cuando dirigió al Bayern Múnich.

La directiva no está contenta con Xavi Hernández

Precisamente, eso le valió para llegar a la Selección de Alemania, pero los resultados no lo acompañaron, motivo por el que fue apartado.

Según lo dicho por el medio Sport, Deco viajó a Londres para platicar con el estratega alemán, con la firme intención de platicar sobre el proyecto deportivo.

Sin embargo, no hay nada cerrado sobre la salida de Xavi, aunque también el mexicano Rafa Márquez es de los candidatos que está esperando una oportunidad para dirigir al primer equipo.