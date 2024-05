La nueva polémica de Gary Medel en Vasco que pone en duda su continuidad en Brasil: “Tengo dinero para comprarte”

Como si no fueran suficientes las recientes polémicas y acusaciones que ha recibido los últimos días en Brasil, a Gary Medel nuevamente le llovió sobre mojado esta semana luego que un jugador de Agua Santa denunciara al defensor chileno de Vasco da Gama de menospreciar a su equipo durante un encuentro de la Copa Brasil.

Fue en el programa “MunDu Meneses”, de la señal brasileña de ESPN, donde Neílton contó detalles desconocidos de la pelea que el Pitbull protagonizó al finalizar el partido del pasado 8 de marzo entre ambos equipos, y que se resolvió con la angustiosa clasificación de Vasco en definición por penales tras un agónico empate 3-3 ante el cuadro de las series menores del balompié local.

La denuncia contra Gary Medel

En dicho partido, aseguró Neílton, el futbolista nacional no sólo insultó a los defensores de Agua Santa sino que incluso llegó a decirle a uno de ellos que tenía el dinero suficiente para comprarlo.

“Nos peleamos en el partido y todo. Ellos (Vasco) ganaban 2-0, y él (Medel) se burló de uno de nuestros jugadores, hablando mal del equipo. ‘¿Quiénes son ustedes? Equipo de mierda’, algo así. Menospreciando a Agua Santa”, contó el futbolista brasileño, quien finalmente se fue expulsado por enfrentar al chileno.

“Llegué al vestuario y me enteré de lo que nos dijo. Me enojé mucho, me puse muy loco y volví del vestuario enojado. A los tres minutos del segundo tiempo se cayó el arquero de ellos. El partido estaba ya 2-1 y le dije: ‘¿Qué te pasa hermano? ¿Tienes miedo? No dijiste que nuestro equipo era una mierda, van dos minutos y tu portero ya está en el suelo”, prosiguió su relato el defensor de Agua Santa, quien acusó a Medel de intentar “hablarme de dinero”.

“Empecé a meterme en su mente en el juego. Intentó hablarme de dinero, vino, intentó presentarse. Le dije: ‘Hermano, aquí no encontrarás nada, tranquilo’. Anotamos el empate y bromeé: ‘No te asustes, vamos a darle la vuelta. ¿Tienes miedo?’”, continuó.

“Luego llamó a otro compañero extranjero, y le dijo: ‘Tengo dinero para comprarte’. Yo le contesté: ‘Hermano, no me conoces’, burlándome de él. Luego me metí en problemas con los dos, y este chico fue reemplazado. Encima, Medel se volvió loco, se metió en problemas conmigo. ‘¿A dónde va Neilton?’ estaba con Medel”, dijo el brasileño, quien reconoció que su amenaza al chileno, de ir a pegarle a su casa, la hizo en broma porque quedó sentido con Medel por “meterse con los muchachos”.

Opens in new window Gary Medel se vio envuelto anoche en una nueva polémica en Vasco da Gama. Fuente: X @ESPNBrasil.

“Me enojé aún más porque los muchachos querían menospreciarlos. Ya juegan en el Vasco, ya tienen un buen salario. ¿Para qué vas a menospreciar a los demás?”, cerró.