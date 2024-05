“¿Valió la pena?”: revelan insólita maldición con Marc Anthony que Gareca quiere evitar traer a la selección chilena

Si bien Ricardo Gareca se alista para entregar esta semana la lista definitiva de futbolistas chilenos que serán convocados a la selección que intervendrá en la próxima Copa América, en Argentina dieron cuenta esta semana de una particular maldición que el deté transandino trataría de alejar a toda costa de Juan Pinto Durán.

Una que vincula al cantante estadounidense Marc Anthony con el estratego argentino, y que por cerca de dos décadas ha llevado al técnico a tomar las más insólitas decisiones para mantener la figura del artista salsero lo más alejada de los planteles que ha dirigido antes de arribar a la Roja.

La “insólita maldición” de Ricardo Gareca

“A lo largo de su etapa como director técnico, el argentino ha establecido una ‘maldición’ que ha dejado a uno de los íconos de la salsa latinoamericana como uno de sus principales ‘enemigos’”, señaló el sitio infobae.com, que en una extensa crónica dio cuenta de la serie de episodios en que Gareca descartó la presencia del intérprete en las concentraciones de los planteles que dirigió desde 2006 a la fecha, en las que incluso llegó a vetar un estadio donde el cantante se presentó días antes de un partido de uno de los equipos que entrenó.

Según el medio argentino, el inicio de la “maldición” con Marc Anthony “tuvo su punto de partida en 2006, cuando Ricardo Gareca asumió como director técnico de Independiente de Santa Fe”, en Colombia.

En el club bogotano Gareca no cumplió las expectativas, y salvo unos octavos de final en Copa Libertadores, el equipo cardenal tuvo una desastrosa actuación en la competencia local, donde fue 14° en el primer campeonato; y no alcanzó a finalizar el segundo, ya que fue despedido luego de sumar cuatro derrotas, dos empates y dos victorias.

Ese fracaso, apuntó el periodista Facu Montanaro, Gareca lo vinculó a la costumbre de sus futbolistas de escuchar “múltiples canciones del estadounidense en medio de la mala racha” del equipo. Por ello, y según consigna infobae.com, el “entonces entrenador cardenal tomó la decisión de prohibir rotundamente escuchar o incluso ‘tararear’ los éxitos del artista”.

Esa decisión, indicó por su parte el periodista peruano Miguel Villegas, la adoptó Gareca en su paso por el fútbol incaico, tanto en Universitario de Deportes como en la selección peruana.

Nada con Marc Anthony

“Decidió detener un entrenamiento por el simple hecho que miembros de la logística del estadio Monumental habían puesto un CD de Marc Anthony para hacer una pruebas de sonido”, contó el comunicador.

“Era una mañana previa a un concierto y había una prueba de sonido. En ese momento, la U (Universitario) entrenaba de manera privada en la cancha auxiliar que quedaba al lado de la explanada sur. De pronto, se escucha la voz de Marc Anthony. Gareca llamó a José Olaechea, el jefe de prensa, y le dijo: ‘Que pongan la música que quieran, pero no Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos’”, relató el profesional del diario El Comercio de Perú.

Su “insólita cábala”, apuntó el diario argentino, la llevó a la selección peruana, donde en medio de las Clasificatorias al Mundial de 2018 el entrenador “habría hecho cambiar la sede de un partido de la Albirroja debido a que el artista estadounidense se presentaba en el estadio Nacional de Lima, donde acostumbra a hacer de local dicho conjunto, tan solo unos días antes”.